CL Chimbesque y CL Rosario, a un solo paso de la gloria

La Federación de Lucha Canaria de Tenerife y CaixaBank presentaron, este miércoles, la final de la Liga CaixaBank de Primera Categoría, que enfrentará al Club de Lucha Chimbesque de San Miguel y al Club de Lucha Rosario de Valle de Guerra mañana viernes 8 de marzo, a partir de las 21:00 horas, en el Terrero Mencey Tegueste.

Miguel Ángel García, director comercial de Red de CaixaBank en Santa Cruz de Tenerife, presenta el torneo. | | E.D. / El Día

El evento oficial de este broche final de la competición liguera tuvo lugar en la oficina all in one Tenerife de CaixaBank, con la participación del director comercial de Red de la entidad financiera en la provincia, Miguel Ángel García; el presidente de la Federación de Lucha Canaria de Tenerife, Jeremías Hernández; los concejales de Deportes de los ayuntamientos de Tegueste y San Miguel de Abona, Elena Perdomo y Julián Martín, y los presidentes, mandadores y puntales A del CL Chimbesque y CL Rosario.

Tras 13 semanas de competición, la Liga CaixaBank de Primera Categoría llega a su fin con esta bregada. «Una edición más, nos enorgullece poder contribuir desde CaixaBank a este gran proyecto deportivo y que la afición de la lucha canaria pueda seguir disfrutando de nuestro deporte vernáculo por excelencia en los distintos terreros de Tenerife. Estamos seguros de que va a ser una final de altura», destacó García.

Fabián Rocha, puntal A y luchador más destacado del CL Rosario, reconoció los nervios previos a un momento de tanta tensión. «El día que no los haya... se acabó», apuntó Rocha antes de aclarar que no hay presión alguna para los de Valle de Guerra, sino «alegría». «Es una competición en la que hay seis puntales A y todo son equipazos, estar aquí tiene mucho mérito», zanjó el contrastado luchador.

Su homólogo en el CL Chimbesque, Alejandro Afonso, se pronunció acerca de la más que evidente buena relación entre ambos, una química que se palpó con claridad durante el acto. «Entre Fabián y yo siempre ha habido mucha amistad. No en el terrero, ahí no hay amigos, claro, pero fuera sí. Además, compartimos algunas aficiones». Para la contienda, Afonso augura máxima igualdad y respeto al rival. «No creo que haya ningún favorito. Veo la final 50-50. Los dos llegamos en un buen momento. Ambos somos buenos equipos y yo creo que la diferencia estará en los detalles. El Rosario tiene una plantilla muy larga y yo los veía como grandes favoritos desde el principio de la temporada».

Por su parte, el presidente de la Federación de Lucha Canaria de Tenerife señaló que «este es el evento luchístico más importante de la temporada, en el que se enfrentan dos grandes clubes que están con hambre de títulos y que, este año, sus juntas directivas han realizado un gran esfuerzo para confeccionar dos de las mejores plantillas de Primera Categoría».

Hernández también mostró su agradecimiento a CaixaBank por el apoyo a las distintas competiciones y categorías durante cada temporada, así como al Ayuntamiento de Tegueste por brindar todas las facilidades necesarias para sacar adelante un evento tan importante como es esta final, que siempre congrega a un gran número de aficionados. El presidente federativo elogió, además, el «inmenso trabajo» de todos los estamentos de la lucha canaria de Tenerife y de los distintos clubes.

Por parte de los clubes, tanto dirigentes como mandadores destacaron el entusiasmo y las ganas con las que ambos conjuntos han trabajado durante toda la competición para poder llegar hasta la final, agradeciendo el apoyo de sus respectivas aficiones y apuntando, como prueba de ello, que las entradas para la cita (más de 2.000) se encuentran ya agotadas.