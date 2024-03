El deporte canario llora la muerte de uno de los mejores boxeadores del Archipiélago

Lágrimas en la familia del boxeo canario. Luto por el adiós a los 89 de años de uno de los nombres importantes de la edad dorada del pugilismo isleño, Salvador Domínguez Delgado, Boro (Las Palmas de Gran Canaria, 9/5/1934). También reconocido empresario, en su palmarés deportivo figuran 115 combates y sólo seis derrotas.

Además de conquistar títulos de Canarias y de España -fue campeón nacional del peso ligero en 1955-, protagonizó peleas memorables. Por su estilo y forma de ser, era reconocido con el sobrenombre del 'Caballero del Ring'. “Supongo que porque no me ensañaba con mis contrarios, si veía que ya estaba ganado no golpeaba más”, decía en una entrevista sobre ese apelativo.

Boro Domínguez tuvo prematura retirada de los cuadriláteros. Dijo adiós al deporte de las 12 cuerdas a los 25 años para centrarse en sus dos pasiones, el mundo de los negocios, y la familia. Empezó a boxear a los 15 años, en el Frente de Juventudes, en el Risco de San Nicolás; a los 15 días tuvo su primer combate.

Además de por sus triunfos, el grancanario siempre fue recordado por participar en una pelea que fue catalogada como el 'Combate del Siglo' a nivel regional. En el Estadio Insular, un 5 agosto de 1956, más10.000 personas siguieron en directo el enfrentamiento entre Boro Domínguez y Chato Saavedra, el rey del KO.

Era un duelo que deseaba el aficionado, y estuvo rodeado por una gran expectación y polémica. Se aplazó varias veces y al final se pudo celebrar. Estuvo igualado y al comienzo del cuarto asalto

Boro dio por ganador a su rival, ante la perplejidad de todos.

“Tuve diversos problemas y antes del combate fui intervenido quirúrgicamente, pero acepté boxear para evitar más aplazamientos, aún convaleciente. Creo que estaba ganando, pero me fui quedando sin aire por la ansiedad, no podía respirar y le dije a mi preparador, Carreta, que no podía seguir. Tuve que dejarlo y levanté el brazo de mi rival”, explicaba.