Kukushkin, campeón del torneo

Después de Brandon Nakashima y Matteo Gigante, es Mikhail Kukushkin quien se corona campeón del Tenerife Challenger 3. No hubo repetición para el tenista italiano, quien tras su victoria la semana pasada, tuvo que retirarse debido a una lesión abdominal después de 44 minutos.

El ex número 39 del mundo, Mikhail Kukushkin, levanta su segundo título del ATP Challenger Tour, luego de haber comenzado desde la fase previa en el último de los tres torneos organizados por MEF Tennis Events. El espectáculo de las semifinales atrajo a muchas personas al Abama Tennis Academy, certificando el éxito del evento.

Antes del partido final, se llevó a cabo una rueda de prensa en la que participaron diversas autoridades, entre ellas: la consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, el presidente de la Real Federación Española de Tenis, Miguel Díaz Román y, entre otras autoridades, el presidente de MEF Tennis Events, Marcello Marchesini.

Después de salvar cinco puntos de partido en el desempate del tie-break contra Bu Yunchaokete, Matteo Gigante dio todo de sí. El tenista italiano, ganador del Tenerife Challenger 2 la semana pasada, tuvo que retirarse después de 14 victorias consecutivas en la isla entre 2023 y 2024 debido a una lesión abdominal. Esto no resta mérito a Kukushkin, quien comenzó la semana desde la fase previa con una victoria contra el ex Top 20 ATP, Nikoloz Basilashvili.

Con 36 años, el tenista kazajo no perdió la determinación de luchar, demostrando su profesionalismo dentro y fuera de la pista y confirmando su voluntad de volver a los escenarios más importantes. Después de su victoria en Manama (Bahréin) hace dos semanas, Kukushkin levanta su título Challenger número 16 y a partir del lunes será el número 140 del mundo. «En los últimos dos años he sido algo inconsistente, pero no me rendí y seguí trabajando todos los días porque mi objetivo es volver a competir con los mejores. ¿Dónde encuentro la motivación? Djokovic tiene 36 años y es el número uno del mundo, así que la edad no es un factor limitante. Estoy muy feliz con mi desempeño y mi título», agregó el campeón.

Aunque amargado por la lesión, Gigante volvió a sonreír durante la ceremonia de entrega de premios. Desde el lunes, será el número 148 ATP, su mejor clasificación en su carrera hasta ahora. El romano demostró su capacidad para competir en grandes escenarios y ahora se espera mucho de él para el resto de la temporada: «Han sido dos semanas fantásticas donde obtuve una victoria y una final. Nunca es fácil hacerlo tan bien después de un título, así que saco lo mejor de esta experiencia», concluyó Gigante.

La rueda de prensa final del Tenerife Challenger 3 comenzó con las declaraciones de la consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, quien se mostró entusiasta por el éxito de los torneos: «Tenemos un clima incomparable, y este aspecto permite que empresas como MEF Tennis Events sigan apostando por Tenerife, en Guía de Isora y en instalaciones de primer nivel como el Abama Tennis Academy. La unión entre el deporte y el turismo es muy importante para nosotros, y estamos muy contentos de que la gente pueda disfrutar del gran tenis con los ATP Challenger de este comienzo de 2024»

Satisfecho, pero siempre en movimiento, el presidente de MEF Tennis Events, Marcello Marchesini habló sobre el futuro de la colaboración entre Turismo y su empresa: «Para mí, Tenerife es como estar en casa. Desde 2021, invertimos mucho en las Islas Canarias y en Tenerife con torneos masculinos y femeninos. Hemos distribuido más de un millón de euros en prize money, reservamos más de 5.000 habitaciones de hotel solo para el personal y los jugadores. Son números increíbles de los que estamos muy orgullosos.

A las palabras de Marchesini se sumó el discurso del presidente de la Real Federación Española de Tenis, Miguel Díaz Román, agradecido por los eventos en Tenerife y encantado con la isla: «Los torneos aquí representan una oportunidad para los tenistas españoles y me alegra que algunos hayan llegado hasta las rondas finales. Espero volver aquí en 2025 para disfrutar una vez más del gran tenis y de esta espléndida isla».