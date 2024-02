"Nos vimos casi desahuciados, ahora tenemos mucha ilusión"

El tinerfeño Cristian Abreu, fichado el pasado verano por el Mensajero después de una etapa en la UD Las Palmas, analiza el momento emergente de un equipo que enfila la recta final de la temporada con opciones de repetir en la Segunda RFEF tras un flojo inicio de curso.

El Mensajero estaba a once puntos del puesto de playout tras la decimoquinta jornada. Ocho más tarde se encuentra a cuatro. Todo, desde la llegada de Yoni Oujo al banquillo. ¿Cómo se explica esta reacción?

Ha habido un cambio positivo. Es evidente. De los ocho últimos partidos, ganamos cuatro y empatamos tres. Hasta ese momento no habíamos vencido. El ánimo del equipo está por las nubes y queremos más; queremos seguir compitiendo bien y afrontar cada partido como si fuera una final.

¿Cómo se sentían antes?

Era un poco frustrante. Veíamos que no éramos ni superiores ni inferiores a nadie, pero los resultados no llegaban. Iban pasando las semanas, te veías metido en esa dinámica y era muy difícil. No ganas, los rivales directos suman y tú no... Estábamos prácticamente desahuciados. Recuerdo unas palabras que pronunció Vianney –capitán– en el vestuario, nos dijo que íbamos a cambiar la mala situación, pero que no íbamos a salir de la noche a la mañana. Somos conscientes de que estamos a una distancia muy larga, pero la hemos recortado y afrontamos cada semana como una oportunidad para acercarnos a la posibilidad de sacar la cabeza, sin miedo de competir de tú a tú contra cualquiera.Tenemos gente capacitada y hemos dado un paso adelante. Estamos con ganas y, sobre todo, con mucha ilusión.

¿Ese es el motor? ¿La ilusión?

Sabíamos que la ilusión era algo que íbamos a tener que recuperar nosotros. Con ella, la gente nos iba a llevar en volandas para conseguir victorias. El 4-1 al Guadalajara posterior al parón de invierno, hizo que la afición se enganchara. Está volcada con nosotros y creo que lo vamos a lograr.

Se supone que lo de ir de menos a más tiene sus ventajas.

Seguramente, en las primeras 15 jornadas, cuando no habíamos ganado ni un partido, los rivales no nos tomaban tan en serio como ahora. Si ves la clasificación desde las vacaciones de Navidad, somos el tercer equipo con menos goles encajados y tenemos un balance tan positivo como los que están en los puestos más altos.

Vienen de ganar en el campo del Montijo después de caer en casa con la Gimnástica. ¿Qué valor le da a esa respuesta?

Ante la Gimnástica no se nos dio el partido deseado. Vino un señor equipo, un rival con las ideas muy claras. Sabíamos que la visita al Montijo iba a ser una final, que el que ganara se iba a enganchar a la Liga, a estar cerca de salir del descenso. Pudimos dar ese paso adelante con un resultado que nos pareció justo (0-2).

¿Piensan en el derbi?

Somos conscientes de que la próxima semana se vivirá un derbi bonito para La Palma, con los dos equipos jugándonos algo, pero no miramos más allá del partido de este domingo con el Llerenense. Es un rival que está metido en la pelea con nosotros y viene en una mala dinámica, como la que tuvimos al comienzo de la temporada. Si ganamos, estaremos a un punto del playout.

Ya había coincidido con Yoni Oujo en la UDLas Palmas. ¿Qué teclas ha tocado el entrenador?

Nos conocemos desde hace tiempo.Los dos sabemos cuáles son los defectos y las virtudes de cada uno. Una de sus cualidades es que sabe convencer a un grupo de que puede conseguir sus objetivos. Siempre nos dice que debemos tener los pies en el suelo y que no somos ni mejores ni peores que nadie, que los partidos hay que jugarlos y que si proponemos un plan de juego y se nos da, tenemos que aprovecharlo.

¿Qué influencia ha tenido el regreso al Silvestre Carrillo?

En otros campos no iba el mismo número de espectadores. El Carrillo nos ha dado un plus. Empezamos con un 0-3 contra el Sanse que nos dolió, pero creo que ese partido fue un punto de inflexión, nos dimos cuenta de que estábamos capacitados para sacar la situación adelante. Tenemos gente veterana que conoce la categoría. Así lo hemos demostrado.

Es su primera temporada en el Mensajero, un curso que no comenzó de la mejor manera. Todo se torció por una lesión.

Sí. En verano me rompí el cuerno del menisco. No fue algo muy grave, pero sí fue fastidiado, porque tuve que estar dos meses de baja después de la operación. Me costó. No fue el inicio deseado. Veía con impotencia la marcha del equipo. No podía ayudar. Pero ya estoy de vuelta y llevo once partidos con buenas sensaciones.

¿Cómo resumiría su etapa en la cantera de la UD Las Palmas?

La Unión Deportiva es como mi segunda casa. Estuve muy cómodo. La gente me trató muy bien. Me llevé cosas positivas. Fue una experiencia increíble. Muchas de las cosas que tengo, las aprendí allí. Crecí mucho como futbolista.

Coincidiría en esa etapa con otros tinerfeños...

Estuve con Pedri y con tantos y tantos tinerfeños que han pasado y siguen en la Unión Deportiva. Me alegra verlos ahora en la élite.

¿Qué recuerda de Pedri?

Le veía algo distinto. Es algo que te pasa cuando ves a un jugador y sientes que tiene una alta capacidad para hacer las cosas con facilidad. Él tenía ese don. Pensaba que era un chico que iba a llegar lejos sí o sí. Además, estaba muy implicado, siempre con el balón en los pies. Eso suma.

¿No tuvo la oportunidad de incorporarse al CDTenerife después de formarse en el Victoria y el Longuera Toscal?

Se me presentó la oportunidad cuando ya lo tenía cerrado con la Unión Deportiva. No sé qué habría pasado si hubiera recibido las dos propuestas al mismo tiempo. Pero ya lo tenía cerrado con la UD.

Cristian Abreu. / CD Mensajero

En un futuro, quién sabe...

El fútbol da muchas vueltas. Ojalá pueda estar en el Tenerife algún día, pero ahora estoy centrado en el Mensajero.

¿Qué opinión tiene del trato a la cantera que le dan el Tenerife y Las Palmas? ¿Es diferente?

Cada club trata a la cantera como realmente cree. Nunca diré que el Tenerife trata mal a la cantera. Ahora se está viendo que están sacando jugadores al mundo profesional.No digo que trabajen igual, pero sí de manera parecida.