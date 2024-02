El Marino alarga su buena racha

El Marino sigue imparable desde la llegada de Willy Barroso al banquillo. Enlazó la quinta jornada consecutiva puntuando al derrotar, en esta ocasión, a un Herbania, que continúa en caída. Ya lleva seis las semanas sin ganar.

El dominio ejercido por el Marino desde el inicio le permitió madurar el partido y romper la igualada antes de la media hora. Julio rechazó un lanzamiento de falta de Facu y el balón quedó suelto para un remate de cabeza de Héctor que terminó en las mallas.

Los chicos de Willy Barroso ampliaron las diferencias con un remate a placer de Víctor Rodríguez después de que Ibrahima le dejara el balón en bandeja para el gol. Los playeros pudieron irse al descanso con un resultado más abultado, pero el portero Julio desvió un chut de nombrado Víctor Rodríguez.

Tras la reanudación, el guion del partido no varió. El Marino no perdió la manija del partido frente a un equipo de Nauzet Cruz mermado por las bajas y que no logró asentarse sobre el verde del Antonio Domínguez.

A poco de iniciarse la segunda mitad, el cuadro de Willy Barroso dejó sentenciado el choque con una jugada en la Facu Pérez se sirvió de una diagonal de Héctor para cogerle la espalda a la zaga majorera y batir a Julio.

En esta segunda mitad, el Marino pudo redondear el marcador, en especial, con un lanzamiento de falta de Facu que se estrelló en el palo; y con un tiro de Rodrigo, desde la frontal, que atajó Julio. Efrén también inquietó la portería visitante, pero se mostró desacertado para darle un resultado más abultado a los tinerfeños.