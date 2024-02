«Estamos haciendo un buen año; esto es una recompensa»

Acaba de ganar su quinta Copa en España. ¿Qué siente?

Pues una emoción especial. Cada una es diferente por las circunstancias. Llevaba desde 2016 sin ganarla, en parte porque estuve fuera mucho tiempo, en el que pude ganar la Copa de Italia, pero en este evento el año pasado nos quedamos un poco con una sensación rara al perder la semifinal. Y ahora veníamos a por todas. Estamos haciendo un año muy bueno; el equipo está trabajando bien, construyendo una gran confianza, tanto en la ACB como en la Euroliga, y este título es una buena recompensa a mitad de año.

¿Es un refrendo de la superioridad que ha mostrado el Real Madrid desde que empezó la temporada?

Sí. Quizá no hemos llegado en el mejor momento de la temporada, y el nivel del resto de equipos ha ido aumentando. Tal vez nosotros partíamos de inicio con cierta ventaja al tener una buena inercia de mantener el bloque ya que prácticamente solo llegó Facu. El nivel competitivo que siempre muestra el Real Madrid es muy alto y la exigencia es tremenda., así que teníamos todos claro que este era un momento clave de la temporada.

Un Real Madrid-Barça que ha sido un partidazo, foco de atención de toda Europa y dentro de un gran torneo...

Sí, esto es un reflejo de lo que es nuestro deporte. Que en una misma ciudad y en un mismo pabellón puedan convivir ocho y hasta más aficiones es una gozada. Así debe ser el deporte, el poder disfrutar de un evento así. Y luego el nivel deportivo ha sido altísimo, con unos cuartos de final muy reñidos, y aunque las semifinales se resolvieron por una ventaja mayor, el partido por el título sí fue de nuevo muy igualado.

¿Soñó en algún momento con una final entre el Lenovo Tenerife y el Real Madrid?

Sí, me hubiera encantado. Han hecho una Copa muy buena, porque venir a Málaga y ganarle a Unicaja después de cómo llevan jugado toda la temporada era algo muy difícil. En semifinales tuvieron un cuarto malo y ya se quedaron sin opciones. Muy orgulloso de cómo lo han hecho, al igual que el Gran Canaria.

Queda mucho, pero ¿con este título refrenda el Real Madrid su condición de favorito para la Euroliga y la Liga Endesa?

Somos los actuales campeones de la Euroliga y estamos haciendo un buen año, pero luego el formato en esta competición es el que es. Debes estar bien en la fase regular, después jugártelo todo en un playoff en el que la ventaja de campo, como vimos el año pasado, no fue decisiva, y luego si te clasificas, una Final Four. Hay que ir paso a paso, esta semana son las ventanas de las selecciones, yo tengo descanso y me vendrá bien... A seguir. Lo más importante es que estamos disfrutando el camino.

Se le dibuja una sonrisa cuando habla de poder descansar gracias a las ventanas. ¿Para los que no pueden descansar es una tortura por lo cargado que está el calendario?

Bueno, es lo que está siendo toda la temporada. En diciembre hemos jugado tres dobles jornadas de Euroliga, también en enero... El ritmo es fortísimo y ha habido muchas lesiones. Debemos entender que tenemos que estar preparados. Nosotros contamos con una plantilla amplia, de mucho talento, y saber que habrá momentos de la campaña en los que habrá que apretar. Pero en líneas generales sí, está siendo una temporada durísima.

En esa ventana también se producirá el deseado regreso de Ricky Rubio. ¿Será un factor clave en el desenlace de las competiciones de clubes?

El regreso de Ricky es algo fantástico para todos. Estoy muy contento de que esté bien. Ahora estará con la selección, algo que le ayudará a encontrarse. Ojalá no sea clave porque seguramente nos jugaremos las competiciones contra ellos, pero por supuesto que le deseo lo mejor y que disfrute.

Domingo de doblete copero familiar...

¡Impresionante! ¡Impresionante! Lo que está haciendo mi cuñado Pedro Llompart en Nápoles [es su director deportivo] es una pasada. He ido siguiendo los partidos durante el año y es verdad que tienen un equipo con talento, con un muy buen entrenador... Y llegar a la final, y ganarle a Milán tras haber jugado tres días seguidos es algo histórico para el club y la ciudad.

Habla precisamente de jugar en Copa tres días seguidos. Tanto el año pasado como en esta edición de Málaga Txus Vidorreta ha propuesto cambiar el formato para disfrutar de más descanso. Usted que tiene ya unos años, ¿es partidario de este formato como ya sucede en otros países?

Se hace en Italia, sí, pero quizá aquí sería algo descafeinado para lo que se vive en una Copa del Rey en España. Son muchas aficiones, demasiados días... No tendría la misma parte emocional... Que no haya días de descanso también es un factor importante en lo ambiental, aunque también es cierto que para el que juega tres días seguidos es algo complicado.