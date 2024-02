La "lección de vida" que aprendió un subcampeón de Europa tinerfeño de su sobrina de cinco años

Hay quien dice que los niños nos enseñan a mirar las cosas como si las viésemos por primera vez. La mirada inocente de un infante, que suele ser motivo para una carcajada, alguna vez se torna en un inesperado aprendizaje.

Ese, por ejemplo, que recibió el haltero tinerfeño Acorán Hernández de su sobrina. Una niña de "solo cinco añitos" que, según contó el ilustre silense (acumula numerosas participaciones en europeos y mundiales y hasta tres récords nacionales) en una entrevista concedida a EL DÍA, le dio "una lección de vida".

Frustrado por la imposibilidad de perder el peso suficiente para entrar en una categoría diferente a la suya y poder estar en los Juegos de París y desmotivado al creer que había tocado techo en el Europeo de 2023 (Armenia), Hernández declaró estar "jodido" en una entrevista.

"Ella se enfadó y le explicó a mi hermana que no me entendía. Que no tenía motivos para estar así cuando soy un campeón. Alguien que ha ganado tanto. Esas cosas te hacen abrir los ojos y darte cuenta de lo que no valoras. Es increíble como recibes una lección de vida de quien menos te lo esperas", explicó emocionado el levantador.