Biomecánico, psicólogo, fisioterapeuta... Así será el equipo de Samuel García para ir a los Juegos Olímpicos de París

Fisioterapeuta, entrenador, biomecánico, psicólogo... Si finalmente Samuel García Cabrera (Santa Cruz de La Palma, 1991) acude este verano a sus segundos Juegos Olímpicos –como así parece que va a ser– el mérito será compartido con un amplio equipo multidisciplinar que confirma cuánto ha avanzado el deporte en los últimos cien años, el tiempo transcurrido desde que la inmensa París acogió su primera cita con los cinco aros.

«La ilusión y la presión se comparten en la mochila con todos ellos», describe el atleta isleño, quien asevera que todos los componentes de su plantel han estado «revisando y modificando hasta el más mínimo detalle para encontrar entre todos «al mejor Samuel García que haya habido nunca». Si lo consiguen, el canario lucirá su versión óptima y más reluciente en el escaparate más brillante y más grande de todos.

García se presta a explicar la función de cada uno en un «staff de lujo» –como así lo define– y lo más importante, de su plena confianza, pues su núcleo duro lleva trabajando con él prácticamente desde el decenio pasado. «La experiencia hace mucho. Eso supone que ya tienes un recorrido y puedes revisar lo que has hecho mal en el pasado, pero obviamente nadie tiene una varita mágica tampoco ni un reloj del tiempo para saber si luego eso va a ser finalmente lo acertado y lo que te va a dar la marca más adecuada en el momento oportuno», afirma.

Lo más llamativo de puertas afuera es la figura del biomecánico. Estos profesionales tienen por objeto el estudio de las estructuras de carácter mecánico que existen en los seres vivos, fundamentalmente en el cuerpo humano, y ya hace un largo tiempo que se han instalado para siempre en el deporte de alta competición. «Para mí, es esencial», asegura el protagonista. «Llevo trabajando con él desde 2017, que fue cuando hice mi marca personal. Es una figura muy establecida en la natación, en el atletismo también. Te diría que hay biomecánicos prácticamente en todos los deportes de alta competición. Te lo puedo garantizar, que yo vivo y entreno en el Centro de Alto Rendimiento», apunta Samuel justamente desde Sant Cugat, su segunda casa de los últimos años.

«En mi caso, los biomecánicos se ocupan de los trabajos de fuerza en el gimnasio, controlan muchísimo las cargas y la fatiga que se hace. A veces percibimos que estamos haciendo más repeticiones de lo debido;y detectamos que con menos nos iría mejor», explica. «También hacemos filmaciones para revisarlo todo, desde la técnica a la salida. El biomecánico es un profesional muy instaurado en mi equipo de trabajo, un elemento que suma. Siempre hay un aporte científico detrás y es interesante, porque te da cosas que a lo mejor no ve el entrenador a simple vista», afirma.

Así, adonde no llega el ojo humano llegan los infinitos numéricos de los registros pretéritos y la visión privilegiada de la ciencia. En la ecuación, otro elemento clave es el psicólogo. ¿Y qué hace? La respuesta de García Cabrera está repleta de casos prácticos. «Por ejemplo, trabaja sobre las claves atencionales. Es el terapeuta quien me recomienda que me ponga ciertos ventajes tipo muñequera para acordarme de cosas», cuenta Samuel, quien se ha fijado en que muchos futbolistas de Primera hacen lo propio. «Si veo la venda de la mano izquierda, recuerdo que tengo que estar más relajado. Si miro a la derecha, quizá sea para recordar cómo hemos pactado que tengo que correr ese día; son pautas.Y las muñequeras están para recordarlas», apunta.

Defiende el mediofondista español que «todo el mundo tiene la necesidad de tener un psicólogo en esta vida». El suyo es Pep Marí, el mismo que ha trabajado para referentes olímpicos como Gervasio Deferr, para los componentes de la selección de hockey que triunfó en los Juegos de Barcelona o, más recientemente, con los protagonistas de la cuarta edición de Operación Triunfo. Les pedía a los concursantes que se visualizaran a sí mismos interpretando muy bien sus temas como paso previo a hacerlo bien cuando salieran en directo.

«Su trabajo, según me dice, es quedarse siempre abajo. Es decir, que yo me gestione tanto y tan bien que ya no dependa nada de él. Pero su punto de vista es un lujo excepcional porque ha trabajado con gente como Deferr. Siempre sus ejemplos o su experiencia son un grado adicional para mí. Te pongo en contexto:ahora mientras hago esta entrevista tengo una molestia y en año olímpico obviamente te aseguro que eso es un gran incordio. Entonces, que me digan que tengo que bajar de intensidad es algo que no llevo bien. Pues bien, todo ese tipo de gestiones emocionales se llevan mejor con un psicólogo. Las tienes que expresar en algún lado y ellos son los que te dan las claves para seguir evolucionando», aduce. Todo lo que rodea a Samuel es, en sus propias palabras, una gran inversión. El palmero la inició en 2010 cuando decidió dejar su isla natal y embarcarse en el CAR con tan solo 17 años.

«Amí todo el esfuerzo, el trabajo, el tiempo invertido ya me ha compensado porque he sido olímpico. Pero tener otra vez la opción de participar de nuevo sería un premio extraordinario. Ya ha competido en estadios ante 60.000 espectadores pero me falta hacerlo en unos Juegos [los de Tokio fueron a puerta cerrada]. Eso supone mucha emoción, y eso hace que me entren ganas de desgañitarme cada día y maltratarme el cuerpo», dice de la forma más gráfica posible. Lo hace con un equipazo que lleva en su mochila.

«Siento mucha ilusión y presión al mismo tiempo»

La ilusión, ¿por las nubes?

Totalmente. Siento ilusión y presión a la vez porque este ha sido un ciclo olímpico diferente. Lo normal son cuatro años y esta vez han sido tres. Es una ilusión compartida con el equipo, pero también hay presión porque ya estamos en 2024. Es distinto el pensamiento que teníamos hasta hace poco, en plan: «el año que viene son los Juegos». No, los Juegos son ya, en este año natural. Queda muy poco.

Entonces, ¿entiendo que todas las conversaciones giran ya en torno a París?

Totalmente. Es que no sabría por dónde empezar a responderte, pero me encanta la pregunta. Porque sí, es así, ya se palpa en el ambiente. Mis amigos y conocidos saben que soy deportista; mi familia obviamente también, y entonces todo, absolutamente todo pivota sobre lo mismo. Todo es París, todo es 2024 y la pregunta de todos es la misma:«¿Qué tal vas?». Pero es algo bonito y trato de transformar todos los pensamientos en positivo. Reconforta que vaya a haber mucha gente pendiente de ti.

¿Sigue atento a las noticias que se van publicando sobre los preparativos de los Juegos?

No estoy viendo muchísimas cosas, pero como sigo en redes a la Federación y a la Worlds Athletic, obviamente te van poniendo las cuentas atrás;y eso está muy chulo de ver. Los Juegos anteriores fueron muy diferentes y entonces sí tuve sobreinformación porque obviamente querías estar atento a ver si se celebraban. Yo quería que se hicieran porque estaba clasificado; entonces por esa parte sí que te diría que algo ha cambiado. Este año estoy siguiendo mucho menos las noticias sobre París que sí en Tokio.

¿Qué va a cambiar en su preparación?

Tengo muchísimos datos de mi trayectoria hasta la fecha. Eso ayuda. Ha habido años en los que hemos trabajado más la velocidad, otros años que hemos trabajado más la estrategia en la prueba... Hay patrones que se han demostrado eficaces y otros en los que quizás estás incómodo, o no dan resultados. Yo creo que la clave es trabajar sobre todo la velocidad, que es una habilidad básica para hacer bien el 400. Es una prueba que ya se trabaja como si fueras un velocista puro. Entonces optamos por muchas sesiones de velocidad, de potencia aeróbica... y todo es ajustar. Al final se trata de arriesgar. Porque unas veces repites un modelo que ya ha funcionado;y fallas, quizás porque había que cambiar los estímulos.

Y tiene dos balas.

Sí, a los Juegos van 48 plazas a nivel individual y solo 16 equipos de relevos. Son las dos opciones que tengo sobre la mesa. Nada es fácil cuando hablamos de un objetivo olímpico. El relevo me ha dado muchas satisfacciones, y es además una forma de compartir con compañeros y representar a tu país. Es algo que quizás no tienes en la prueba individual. Para ir tienes que hacer igualmente un buen año. Porque si no estás bien en el individual, no te van a llevar al relevo. Parto con la ventaja de tener dos opciones y eso amplifica mis posibilidades, pero se va a definir todo en varios mítines. Calculo que entre abril y mayo.