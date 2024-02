Waldo Rubio volvió a tener minutos ayer en la segunda mitad del duelo contra el Andorra. Fue poco más de media hora la que tuvo para demostrar que sus sensaciones vuelven a ser felices, como antes de la lesión, si bien el resultado colectivo no acompañó y tampoco el pacense pudo aportar puntería las veces que se vio con opciones de anotar. «Vengo de una lesión bastante difícil, he estado mucho tiempo para recuperarme y la idea era volver a jugar cuanto antes. Afortunadamente voy aguantando las cargas de trabajo y me he visto bien, con buenas sensaciones, intentando ayudar a revertir la situación», describió.

El 17 blanquiazul habló también de la crisis de resultados, que ya nadie disimula. «Sí, claro que sabe a poco», apuntó respecto al segundo 0-0 consecutivo para el representativo. «Llevamos una racha bastante negativa. El equipo no se parece en nada al de las primeras 12 jornadas, pero estamos trabajando todo lo posible. Este grupo no se deja ni una gota de sudor en el vestuario y lo que hace falta es sumar de tres en tres puntos, cuanto antes, la próxima semana», anotó. «No sé las causas del cambio de dinámica. Seguimos entrenando igual que siempre, nadie baja los brazos y vamos a muerte. Todos queremos lo mismo, sumar, y ahora nos vamos muertos en vida a casa. Antes llegábamos dos veces y metíamos un gol; ahora llegamos siete, y no hay acierto, ni en defensa ni en ataque», lamentó Rubio, contrariado por una serie de resultados adversos que se prolonga desde hace meses. Además, habló de la competencia que en su demarcación ha significado la llegada de Yanis Rahmani y Álvaro Jiménez, que podría constreñir su cuota de minutos a lo largo de la segunda vuelta. «Todo lo que sea sumar al equipo es bienvenido. La competencia sirve para apretarnos y ponernos las pilas. Cuantos más seamos, mucho mejor para el equipo. Eso es lo único que importa. Ademas, quienes han venido son dos grandísimos jugadores», adujo el profesional extremeño, que confía en ir sumando nuevas oportunidades para demostrar que vuelve a ser «el mismo de antes».