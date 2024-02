Aterrizar, bajarse del avión, jugar y aportar. Es la historia compartida por Yanis Rahmani y Álvaro Jiménez Guerrero, los dos únicos refuerzos del representativo en la ventana invernal. En el club presumen de que ambos fueron firmados con la suficiente antelación como para que ya compitiesen y fuesen útiles en enero. El problema: que no basta.

Los números hablan por sí solos. Asier Garitano ha apostado por el franco argelino y el andaluz casi desde el primer día. No en vano, con Guerrero incluso probó en vísperas del derbi copero, para el que no fue alistado por problemas en su documentación. Desde entonces y hasta ahora, el ex del Tractor iraní ha jugado siempre que ha estado disponible. Otro tanto de lo mismo acontece con Rahmani, que ha ido incrementando gradualmente su cuota de minutos. «Al principio es difícil sumar porque todos los comienzos son un poco caos: la mudanza, el viaje, vivir al principio en un hotel... pero el míster cree que la mejor manera de integrarme es jugando», explica el futbolista cedido por el Eibar. Su estreno en el Heliodoro se produjo en los últimos minutos del duelo –con prórroga incluida– ante el Mallorca en la Copa y desde aquella fecha no ha dejado de sumar en su cuentakilómetros particular. Solo unos días más tarde ya fue titular contra el Sporting y a renglón seguido también en el Ciutat de Valencia. Su fichaje se ha producido una cubrir una vacante evidente en los costados, donde hacían falta extremos a pierna natural; y Garitano está dispuesto desde el primer momento a demostrar que «cambiar las bandas» era lo único que quería en este mercado.

Cerrado el plazo para altas y bajas sin más movimientos, cada alineación y convocatoria corrobora la importancia creciente de los nuevos. Ayer, otra vez, titulares. Entretanto, los damnificados por la reforma de enero han sido el canterano Teto y el también mediapunta Álvaro Romero. Ayer el míster probó con Luismi Cruz en la demarcación de ambos, y dejó en el banquillo a Roberto López. Si bien el agente de Romero solicitó en varias ocasiones que le dejasen salir porque tenía pretendientes, el club se negó rotundamente. El caso es que, con los nuevos creciendo en minutos y sensaciones, el sevillano cotiza a la baja.

Sin victorias en liga desde el 11 de diciembre

12 puntos de los últimos 45 posibles. Los números del Tenerife son de candidato... al descenso. El cuadro blanquiazul se ha olvidado de ganar y tan solo ha firmado dos triunfos en sus últimos 15 intentos. Tampoco la visita del penúltimo clasificado al Heliodoro pudo saldarse con un resultado feliz y las críticas arrecian contra Asier Garitano, que ayer escuchó los primeros silbidos de la temporada.Después el parón invernal, la única alegría para el representativo llegó en la Copa del Rey, con la victoria frente al eterno rival en el primer partido del año. Luego, decepción contra el Mallorca con el tropiezo en el último suspiro de la prórroga; e incapacidad manifiesta para superar al Elche, al Sporting, al Levante y ayer al Andorra.El calendario ofrece un tramo presuntamente más asequible, con duelos ante equipos de la zona baja como Villarreal B, Alcorcón o Eldense, pero el cuadro blanquiazul se ha metido en un bucle de decepciones que ha agita la preocupación. Su última victoria liguera data del 11 de diciembre.