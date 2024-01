Ayoze Placeres: «Dawda tiene condiciones de sobra para llegar lejos»

Pues muy bien. Esta semana conseguimos ganar fuera de casa, que hacía tiempo que no lo hacíamos. Ahora estamos en una buena de resultados y ahora en cabeza de la clasificación. Pero queda mucho y toca seguir trabajando.

¿Ya eran conscientes cuando acabó su último partido que eran los nuevos líderes?

Sí, en el vestuario todo el mundo mira los móviles, pero ya antes sabíamos que en caso de victoria daríamos un golpetazo sobre la mesa. El grupo está muy igualado, muy parejo en cuanto a números, y cualquier pincha en cualquier campo. Nuestra fortaleza está en haber demostrado solvencia y haber hilvanado tres victorias consecutivas, algo muy difícil en esta categoría.

Vienen de un último año de muchos vaivenes a esta nueva temporada en la que pueden soñar. ¿Se plantean otros objetivos más allá de la salvación?

Sí, porque ya llevamos más de una vuelta y el equipo ha estado siempre entre los cinco primeros. Ha llegado un momento que el grupo se lo cree, además se ve mucha igualdad y nos vemos realmente con opciones. Pero con humildad, y siempre desde una línea correcta de actitud e intensidad. Sabemos que cualquier despiste te penaliza.

¿Cuál es la receta del éxito del Paso?

Sobre todo nuestra fuerza en casa y encajar poco. A eso le hemos añadido ahora una mejoría a domicilio. El secreto un poco es ese. Además tenemos un grupo con mucha experiencia, con gente que viene de muchos años en Segunda B, y por supuesto un míster que conoce perfectamente cómo manejarse en esta categoría. Tenemos un equipo que sabe a qué juega claramente; y que afortunadamente se equivoca muy poco. La asignatura pendiente era a domicilio, y poco a poco vamos mejorando nuestras prestaciones fuera de nuestro fortín.

¿Ha demostrado la plantilla que está entre las más fuertes del grupo y de la categoría?

Ante todo somos una plantilla trabajadora y experimentada, con gente que ha pasado por muchos equipos. Pero efectivamente no creo que debamos envidiar a nadie. El club ha hecho un gran esfuerzo por reunir un gran plantel y un gran cuadro técnico; y además se está trabajando muy bien. Tampoco podemos echar las campanas al vuelo, ni creérnoslo más de la cuenta, pero si seguimos así vamos a mantenernos arriba seguro.

¿Y firman la cuarta o quinta plaza? ¿O van a por el campeonato y sueñan con el ascenso directo que otorga esa plaza?

Nosotros no vamos a firmar nada. El equipo tiene una ilusión muy grande y ese liderato que conseguimos esta semana no queremos soltarlo. Sería de conformistas firmarte ser quintos; yo confío mucho en la plantilla que tenemos y espero lo mejor de este Atlético Paso. No descarto nada.

Quería preguntarle por algunos movimientos que se han producido en el club, específicamente la salida de Dawda. ¿Qué puede esperar el Tenerife de este jugador?

Es un chaval muy joven, como era Loïc cuando se fue. Está trabajando bien y al filial le va a venir de perlas. Es un futbolista humilde pero ambicioso, con ganas; y el cambio de aires le va a venir bien a las dos partes, tanto al Tenerife como a él mismo. Tiene condiciones de sobra para llegar lejos y ahora le toca aprovechar las facilidades de entrenar en un club grande.

¿Y cómo está viendo a Loïc?

Viene de Segunda RFEF y el salto es grande. Ha firmado muchas titularidades y con nivel alto. Pero le queda mucho. Es difícil llegar, pero más aún mantenerse.