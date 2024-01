En el fútbol modestose habla del Atlético Paso. No es para menos. Sin hacer ruido, el equipo palmero se ha situado al frente del Grupo 5 de la Segunda RFEF. Yes no solo eso:después de 19 partidos, apenas ha encajado ocho goles. Robe Moreno (Sevilla, 4/12/97), uno de los referentes de la plantilla, abre las puertas del vestuario verdinegro.

¿Cómo se ven las cosas desde el primer puesto de la tabla? La clasificación indica que estamos ahí, pero tenemos los pies en el suelo y sabemos que queda mucho, que las segundas vueltas son duras. De todos modos, ser primeros ahora nos da más confianza. ¿Asumen ya que pueden luchar por subir a Primera RFEF? Sí. Si a estas alturas estamos en esta posición es porque, a priori, tenemos que pelear por ello. Se nos ha presentado esta oportunidad porque venimos trabajando bien desde el verano. Que no quepa duda de que vamos a aspirar a lo máximo, pero con los pies en el suelo, porque la clasificación está muy apretada y lo mismo que ganas dos partidos y te metes arriba, pierdes dos y tiras para abajo. ¿Se esfuerzan mucho entre ustedes en no creérselo? Vamos con el mensaje de que tenemos que seguir trabajando como hasta ahora, porque es lo que nos está permitiendo ir así de bien. Esa es la idea de la plantilla. Cuando llegue el mes de abril, veremos dónde estamos. Ahí atacaremos el objetivo con más argumentos. Pero estar donde estamos, tiene muchísimo mérito. ¿Los rivales ven al Paso ahora de otra forma? Ya no serán el equipo entrañable del volcán. Por lo que hablo con los compañeros que tengo en otros equipos, sé que enfrentarse al Atlético Paso es muy jodido. Es normal. Los goles en contra que llevamos (8) ya son un indicio de que debe ser así. Somos un equipo que compite y defiende muy bien, y que, hasta ahora, está aprovechando las ocasiones que genera para marcar. Han anotado 16 goles, pero han encajado solo ocho. ¿Ahí reside la clave principal del éxito? Nunca había estado en un equipo con estos números a estas alturas del calendario. Y es por el trabajo diario de todo el equipo, no solo de la defensa y del portero. Nuestro delantero, Álex Altube, se parte los cuernos para intentar presionar y recuperar el balón. Es algo que compartimos todos. Eso debe dar mucha seguridad a la hora de competir. Ta da confianza en el compañero. Sabes que el esfuerzo que yo no puedo hacer, lo va a hacer otro. Estamos todos en esa dinámica. Sales al campo sabiendo que será muy complicado que nos hagan goles, aunque esto es fútbol y las dinámicas pueden cambiar. Hay quienes asocian esos datos con un fútbol aburrido. Habría que preguntárselo al público. Y creo que la gente que nos apoya, está disfrutando con el equipo. Está claro que no puedes practicar siempre un fútbol vistoso, pero para mí también es atractivo ver cómo defendemos. No lo digo por nada malo... Es como lo que le suele pasar al Atlético de Madrid y al Cholo Simeone, que les ponen la etiqueta de que no juegan a nada y solo se dedican a defender; y eso tampoco es así, no es cierto del todo. De todos modos, son opiniones respetables. Cada uno interpreta a su manera lo que es vistoso o no. Ya dijo antes que detrás de todo eso hay trabajo. ¿Qué más hace falta para ser tan sólido? El míster siempre ha hecho mucho hincapié en tener esta mentalidad defensiva, en no ahorrarnos ningún esfuerzo. Hay un poco de todo. Los jugadores que tenemos, encajan en esa idea. Se da todo para que salgan las cosas como están saliendo, sobre todo en defensa. Siendo realistas, en ataque tenemos que mejorar un poco. Pero todo va bien porque estamos sacando provecho de las oportunidades de gol que estamos generando. Es su segunda temporada en el club. ¿Esperaba este papel del equipo en la competición? Al comienzo siempre imaginas cómo puede ser una temporada en función de la plantilla que hay. No sabría decir si esperaba esto o no, pero sí era consciente de que podíamos hacer algo grande. De hecho, la campaña pasada ya pensé lo mismo. Tuvimos nuestros altibajos, pero todo acabó bien:logramos la permanencia en nuestra temporada de debut en la Segunda RFEF. Yo ya confiaba en este proyecto y lo que está pasando este año no hace sino confirmar toda esa confianza que ya tenía. ¿Tiene el presentimiento de que el Atlético Paso es un club con recorrido, con futuro? Cuando las cosas salen bien en un equipo, no es solo por los jugadores o el cuerpo técnico, aunque nosotros tengamos el mayor porcentaje de responsabilidad. También participa la gente que trabaja en el club, los dirigentes, por supuesto. En el Atlético Paso hay un muy buen proyecto y se están haciendo las cosas bastante bien. ¿Qué percibe en El Paso cuando pasea o sale a la calle? Desde que llegué a LaPalma, la afición siempre ha mostrado su apoyo. Vivo en el pueblo y cuando voy al supermercado, siempre te encuentras a alguien que te muestra su cariño o te dedica unas palabras de apoyo. Es algo que notamos los domingos en el campo. ¿Se siente cómodo dentro de ese ambiente tan familiar? Me encanta. De hecho, el verano pasado, cuando surgió la opción de seguir una campaña más, ese fue uno de los motivos que más tuve en cuenta. Aquí estoy a gusto, en la Isla, con la afición...