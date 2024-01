Esa ley no escrita de cambio de inquilina en la portería en la Copa suele ser un arma de doble filo. Mayor presión para la suplente habitual ante un posible error y consiguiente eliminación. El domingo, y tras más de 11 meses en el banquillo, Noelia Ramos se exponía a ello, pero la internacional tinerfeña cumplió con creces hasta el punto de detener dos penaltis y ser clave en la clasificación de la UD Costa Adeje.

Desde hace más de 11 meses, concretamente desde el pasado 12 febrero de 2023, Noelia Ramos no participaba en un partido oficial con la la UD Costa Adeje. La vuelta al club de la brasileña Aline Reis -con la que mantiene "una sana competencia que ayuda a crecer a ambas"- la relegó a una suplencia de la que salió este pasado domingo con motivo de la eliminatoria de Copa de la Reina contra el Real Oviedo. La lagunera no solo cumplió sino que fue clave en el pase de su equipo. Como si por ella no hubiera pasada inactividad alguna.

"Al final creo que es lo que debo hacer como futbolista, rendir cada día al máximo y entrenar con la ilusión de crecer y ayudar a mis compañeras, y estar preparada para cuando me toque", responde Noelia cuando se le pregunta por su solvencia en el duelo copero. "Esta vez se dio la oportunidad, por lo que le estoy agradecida al míster, y he tratado de devolver esa confianza que han mostrado en mí", añade la lagunera sobre su buena actuación ante el cuadro carbayón.

Lejos de arrogarse grandes méritos, Noelia habla de un "trabajo inmenso de todas las compañeras" para superar la eliminatoria de octavos. "Merecíamos la victoria por muchísimos factores, entre ellos que habíamos pasado por un viaje bastante largo; pero si algo tiene este equipo es que siempre se repone ante las dificultades y es capaz de darle la vuelta a situaciones adversas", comenta la cancerbera, que califica la actuación de la UD Costa Adeje como la de "un equipo en letras mayúsculas" que "no bajó los brazos nunca". "El equipo se merecía pasar", apostilla.

En la tanda definitiva detuvo Noelia dos penaltis e incluso adivinó la trayectoria de un tercero de los cuatro lanzados por el Real Oviedo. "Esto es un trabajo del área de portería y de todo el equipo; y luego hay que tener determinación y convicción", señala la tinerfeña, que insiste en las alabanzas hacia un cuerpo técnico que "estudia al detalle cada rival" al que se mide el club sureño. "Teníamos referencias de cómo podrían ser los penaltis y al final salió todo como queríamos", añade al respecto.

Da igual el rival

Este jueves la UD Costa Adeje conocerá la identidad de su rival en cuartos, y aunque al club tinerfeño podrían tocarles adversarios de entidad caso del Barça, Real Madrid, Levante o Atlético, Noelia Ramos no tiene preferencias. "Creo que ahora nos tenemos que centrar en recuperarnos y seguir cogiendo confianza; mejorando y puliendo los detalles", antepone la portera, para luego, cuando haya que afrontar los cuartos de final "prepararlos con la máxima garantía y la máxima ilusión, sabiendo que a partido único puede pasar cualquier cosa".

Sí existe en el vestuario del club isleño una cuenta pendiente, la de meterse al menos en las semifinales, ronda que se le escapó el pasado curso tras la injusta derrota contra el Alhama por 1-0. "Lo que ocurrió la temporada pasada fue una lección para que este año no dejemos pasar oportunidades así", advierte la guardameta.

Antes, la UD Costa Adeje afrontará varios partidos más de la Liga F, entre ellos los dos (frente a Athletic este domingo, y Valencia) con los que se llegará al ecuador de la competición. Con la salvación virtual en el bolsillo ahora el club isleño podría mirar más hacia arriba. "Nuestro primer objetivo era la permanencia, y a partir de ahí ya podremos disfrutar del camino, porque además nos vamos conociendo muchísimo más", señala Noelia, que ve a su equipo "capaz de proponerse cualquier cosa". Entre esos retos, alcanzar la sexta plaza, ahora ocupada por el Sevilla y a cinco puntos de diferencia. "Debemos ir partido a partido, disfrutando y con convicción. Así podremos aspirar a los tres puntos cada fin de semana", apostilla la portera isleña.