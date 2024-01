Si miramos el mundo del deporte en Canarias, queda claro la dominancia del fútbol y el baloncesto como los deportes con más cuota de protagonismo en nuestras islas. Asi lo refleja también la enjundia de los mayores representantes canarios en estos deportes.

Club Deportivo Tenerife, Costa Adeje Tenerife, Unión Deportiva Las Palmas, Lenovo Tenerife, Unión Viera o Dreamland Gran Canaria son solo algunos de los equipos que pelean entre el fútbol masculino, femenino y el baloncesto desde hace muchos años.

Aun sabiendo esto, las Islas comienzan a posicionarse en otros deportes. Cada vez es más habitual ver a grandes ciclistas como Tadej Pogaçar, Remco Evenepoel o Wout Van Aert en las cumbres de Tenerife. O a varios de los mejores tenistas sacar su raqueta en el sur de la isla.

Un referente tenístico

Este lunes, 15 de enero, comienza una nueva edición del torneo de tenis de Tenerife, en el Abama Tennis Challenger. Tras varios años cosechando éxitos, en esta ocasión se celebrarán tres torneos en las pistas del sur de la isla: un Challenger 100 y dos Challenger 75.

En el primero, que es el que se inicia este 15 de enero, participarán varios de los tenistas mejor considerados en el circuito. En una fecha complicada, en donde se juega al otro lado del mundo uno de los cuatro grandes, el Open de Australia, en Tenerife se reúnen jugadores que han pasado por el top 10 y 20 mundial, antiguos números uno y ganadores de torneos ATP.

En esta edición, el nombre más destacada es el de Fabio Fognini. El italiano, en los últimos momentos de su carrera, continúa destilando clase cada vez que entra en una pista y, en el 105 del ranking ATP, busca continuar entre los mejores tras haber ganado nueve torneos ATP en solitario y cuatro en dobles, además de haber sido top 10 mundial.

Al italiano se le suman a la lista Brandon Nakashima, ganador de las Next Gen ATP Finals, la Copa de Maestros para menores de 21 años; Benoit Paire, uno de los tenistas más controvertidos y seguidos del mundo del tenis y que repite experiencia en Tenerife; o Martín Landaluce, antiguo número uno junior y ganador de uno de los grandes, el US Open, cuando todavía no era profesional.

Unas semanas donde el deporte de la raqueta coge cada vez más importancia y da el pistoletazo de salida para muchos de los tenistas que comienzan cada año con ilusión este nuevo ciclo tenístico.