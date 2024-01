La segunda vuelta arrancó en el Silvestre Carrillo con unos primeros compases de tanteo. La mejor oportunidad en esta fase fue para los locales, por mediación de Misffut, con un remate, tras un pase de Martínez, que se fue desviado.

A la media hora, un disparo de Aythami Betancor se fue arriba, mientras que un malentendido en defensa pudo jugarle una mala pasada a los rojinegros, pero Ruymán Arteaga tapó la ocasión.

En el 44’, el Mensajero tomó el mando por mediación de Misffut, que aprovechó un balón colgado por Juanda desde la izquierda para conectar un remate inapelable.

Tras la reanudación, el Sanfer apretó en busca de la igualada y disfrutó de una clara oportunidad con un remate de Saúl Sánchez. El atacante de los grancanarios no atinó a batir a Jacobo al mandar su chut rozando la escuadra izquierda de la portería rojinegra. Poco después, Cristian Abreu estuvo a punto de introducir el esférico en su propia portería, pero los palmeros se salvaron de la igualada.

El Mensajero se fue desquitando del ímpetu de los grancanarios, que llevaron el temor a las gradas del Silvestre Carrillo con un tanto de Adrián Hernández que terminó siendo invalidado por fuera de juego. Poco después, el bando de Yoni Oujo replicó con un tiro de Vianney atrapado por Ramírez.

En el último cuarto de hora, Pirri, nada más ingresar en el campo, estuvo a punto de darle la sentencia a los palmeros. Sin embargo, a los rojinegros les tocó defenderse en el tramo decisivo de la contienda. Se mostraron solventes en tareas defensivas para contrarrestar las intentonas de los grancanarios. Además, los futbolistas de Yoni Oujo pudieron cerrar el choque con un remate de Hernán, que se marchó ligeramente alto.

La escuadra de Juan Carlos Socorro buscó la igualada para no irse de vacío del Silvestre Carrillo, pero se encontró con un solvente equipo de Yoni Oujo en labores defensivas, que no dio opciones a los de Maspalomas, y que se aseguró su segunda victoria consecutiva para soñar con la salvación.

Yoni Oujo centró todo el mérito del triunfo en los jugadores. «Es para hacerles un altar», afirmó el entrenador del Mensajero tras el 1-0 al San Fernando. «Ellos decidieron ganar y defender y juntarse como nunca en este campo», continuó el grancanario. «Mi función consiste en apretarles las tuercas, pero las cosas no pasan por casualidad», dijo antes de reconocer que, por el fútbol desplegado, el Mensajero no mereció ganar. A su juicio, el factor decisivo estuvo en la actitud de los futbolistas. «Ahora tendremos dos días libres y, a partir del miércoles, lo pelearemos como perros. Se me hará largo el descanso, porque estoy disfrutando con este equipo», manifestó.