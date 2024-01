«No le hemos ganado mucho últimamente», admitía ayer Txus Vidorreta cuestionado sobre la fórmula para tratar de tumbar a un Barça que llega en racha y que presenta un añadido en sus duelos contra el Canarias, el de las seis victorias seguidas con un denominador común a casi todas ellas: el triple. Y es que salvo ese 13/35 para un aceptable 37,14% de acierto, en la mayoría de los antecedentes que el Lenovo presenta con el cuadro culé, su puntería desde más allá del 6,75 ha dejado mucho que desear.

Así, en las dos temporadas previas a la actual, el Canarias solo fue capaz de convertir 22 de los 99 triples que intentó, para apenas superar el 21 por ciento de efectividad. Enorme concesión cuando además tres de esos duelos se resolvieron por cuatro o menos puntos. Sin estar precisamente brillante, el Barça sí presentó, en esta serie de duelos, mejores números que el cuadro isleño: 33/102. Ahora, repetir ese tipo de regalos ante el cuadro de Roger Grimau parece sinónimo de derrota, especialmente porque el combinado azulgrana es el que mejor viene lanzando desde el arco en lo que va de 23/24: su 41,12% de acierto supera en caso tres puntos a su más inmediato perseguidor.

«Nos dejamos muchos tiros abiertos por el camino que ellos sí anotaron», recordaba también el técnico del Lenovo de lo que le ocurrió a su equipo en el Palau hace dos meses. Y es que lejos de no disponer de situaciones claras de lanzamientos, muchos de los intentos de los aurinegros se realizaron en situaciones liberadas. Así, entre Salin (1/7), Abromaitis (1/4), Fitipaldo (1/4) y Sastre (0/3) acumularon un deficiente 3/18. «Para ganar debemos tener más acierto en esos tiros abiertos, algo que ellos sí mostraron aquel día; y además ser más sólidos en defensa», insistió el bilbaíno.

En esa mejora que demanda Vidorreta, debe ayudar Kyle Guy. «Esta semana ha entrenado bien y creo que va entrando en dinámica. Espero que su rendimiento mental sea similar al del primer partido, pero que ante el Barça se note que ya está más adaptado», dijo de él. El de Indiana es uno de los que tiene la llave para permitir que el Canarias cambie su reciente tendencia perdedora contra el Barça.

Resignado a que no podrá contar con Fran Guerra «casi seguro hasta el 2 de marzo» –con lo que el grancanario es baja probable para la Copa–, Txus Vidorreta calificó el de Ilimane Diop como «un fichaje necesario». «Ha mostrado un gran interés por venir, necesitamos un cupo interior para Champions, y entre las opciones que había Ili fue siempre una de las principales. Era una oportunidad que no hemos querido desaprovechar», dijo el bilbaíno, que ya vio al senegalés «con ganas en el primer entreno». En este sentido espera Vidorreta que su llegada a la Isla suponga para Diop un punto de inflexión en una carrera cuyos últimos años no han sido brillantes. «En Gran Canaria creo que no jugó en su posición, ya que creo que es un cinco. Esta semana que viene la va a venir muy bien porque ya luego lo vamos a necesitar tope para la Champions», concluyó.

