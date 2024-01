Cisneros Alter y Guaguas protagonizarán este domingo, en el pabellón Pablos Abril (12:00), un derbi que no se disputa en Tenerife desde la temporada 94/95. Tomy López, jugador en aquella etapa y actual presidente del club colegial, avisa que su equipo saldrá «a pelear» ante un adversario que es insuperable en la Superliga «si juega bien».

¿Cómo ha sido la entrada del Cisneros en el nuevo año?

El equipo terminó 2023 con muy buenas sensaciones. Lo que nos enseñó la primera vuelta fue que el Cisneros no depende de un único jugador, sino que de un conjunto que va engrasando cada vez mejor su funcionamiento. Si no aparece esa cohesión, como pasó en algún partido, nadie es capaz de tirar del carro. Pero si se da esa buena sintonía, podemos con cualquiera. Es difícil tener ese rendimiento en tan poco tiempo. Detrás hay un trabajo impresionante del cuadro técnico y de los jugadores, que están con ganas de demostrar cosas. Ninguno había sido una estrella antes de llegar al Cisneros y aquí funcionan como un grupo.Vale la pena ver los entrenamientos por el ambiente y la competitividad que existe.

Hablando de ambiente, ¿qué espera en el derbi del domingo contra el Guaguas Las Palmas?

Es un partido que tiene mucho tirón. Esta vez no jugaremos en el Colegio, sino en el Pablos Abril –Taco– por la petición de Televisión Canaria –lo ofrecerá en directo–. En nuestro pabellón habría sido más difícil ubicar las cámaras y acercar la unidad móvil. Se trata una cancha que tiene menos capacidad que la nuestra. Hay autorizadas unas 350 plazas, pero el Ayuntamiento de La Laguna ha colaborado y va habilitar más butacas. Aún así, son cifras con las que nos manejamos en cualquier partido. Es más, el Cisneros ya llenaba el Colegio en la Superliga 2. La verdad es que temo más que acuda más gente que la que cabe, que nos quedemos cortos.

El encuentro de la primera vuelta se resolvió en el quinto set. ¿Lo imagina así de parejo?

El Guaguas es un equipo muy superior al nuestro. Tiene una plantilla impresionante. Está pegándose en Europa y tiene opciones de meterse en la última fase. En cuanto a presupuesto, puede que cuadrupliquen el nuestro. Nosotros saldremos a pelear, pero si el Guaguas juega bien, incluso va a ser muy difícil hacer un set. Nos estamos caracterizando por ofrecer un alto rendimiento ante los grandes, pero si el Guaguas está a su nivel, no hay equipo en España que le pueda hacer frente.

¿Hay rivalidad?

Sí. Primero porque es el líder de la Superliga, segundo porque es el equipo de referencia y tercero porque es de Gran Canaria. Hay que tener en cuenta que más de la mitad de la plantilla del Cisneros es de Tenerife y la rivalidad es algo que se transmite enseguida. Tanto con el Guaguas como con el San Roque, hay un pique especial. Si no, ya me encargo de contar las batallas de los derbis de mi época. De todos modos, por lo que veo, los jugadores tienen un estímulo adicional y un punto de rivalidad. Espero que no haya pelea, pero estoy seguro de que van a saltar chispas en más de una ocasión.

¿Lo de las batallas con el Guaguas en su etapa como jugador del Cisneros es algo literal?

Había mucha rivalidad y, además, una pelea importante. Ellos tenían muchos jugadores muy buenos, pero su referente era Sergio Miguel Camarero, que ahora es su entrenador. Era quien tiraba de su afición. El Cisneros era como ahora, un equipo de cantera. La mayoría habíamos salido del Colegio, aunque contábamos con el refuerzo de un par de extranjeros. En ese grupo, el líder era mi hermano Héctor, que para peleas era malo. En Las Palmas se llenaba el pabellón y aquí convertíamos nuestra cancha en un infierno.

¿Fue la primera fecha que miró cuando salió el calendario?

En realidad, estaba asustado por ver hasta dónde íbamos a poder llegar en nuestra temporada de regreso a la Superliga. El hecho de que nos tocara el Guaguas en el segundo partido fue bueno y malo. Bueno porque nos daba margen para tener más preparación y malo porque empezar perdiendo contra un rival así podía dañarnos un poco la moral. Pero la gente estaba confiada y con muchas ganas;y la cosa salió bien. Claro que nos fijamos en el derbi de casa, pero la fecha no era la ideal: el 7 de enero, después de Reyes... También nos hubiera gustado jugar en un pabellón más grande para poder darle más bombo y meter más gente. Sigo con el miedo de que vaya más de la que cabe.

El susto del debutante ya debe haber pasado. Son quintos y están muy cerca del cuarto.

Independientemente de que veas el nivel de los demás y te plantees estar ahí, hasta que no arrancas... Ahora parece que tenemos estabilidad y hemos ganado en confianza. Y estamos arriba. Hemos tenido partidos muy buenos y otros que no lo fueron tanto. Pero estamos tranquilos: lo de mantener la categoría está hecho, prácticamente. Nos queda mirar adelante y soñar, a ver qué nos sucede en la Copa del Rey, si hacemos un buen partido en cuartos ante el Melilla. Después nos tocaría el Guaguas. Y puestos a ganar un derbi, preferiría ese. También nos queda pensar en el playoff por el título de la Superliga.

Desde esa tranquilidad de la que habla, ¿en el club están planeando ya el curso 24/25?

En voley, si un equipo debutante logra la permanencia, avanza mucho, porque empieza a hablar con jugadores desde ya, es más atractivo para posibles fichajes y patrocinadores. Además, iniciaremos el próximo curso con un presupuesto de Superliga 1 y no, como ahora, con uno de Superliga 2.