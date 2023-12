La iniciativa parte del Cabildo, de su área de Turismo. La idea consiste en impulsar la marca Tenerife, despierta emociones! en un terreno inexplorado y con una alta repercusión. De hecho, el Dakar será ofrecido por 70 canales de televisión y tendrá alcance en casi 200 países. Las imágenes llegarán a más de 200 millones de personas. Son datos que aportaron este jueves Lope Afonso y Dimple Melwani, vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo y consejera delegada de Turismo de Tenerife. Junto a ellos, la protagonista de la aventura, Christine GZ, que, por si no fuera suficiente, cuenta con más de 350.000 seguidores en Instagram. Y si de impacto en las redes sociales se trata, también se suman los fans de Courtois, unos 15 millones. Todo, durante los 15 días de duración del rally. Además, el estreno de la piloto tinerfeña en Arabia Saudí quedará reflejado en un documental elaborado por la productora Hache.tv. En definitiva, las ventanas de promoción de la Isla serán numerosas.

Afonso afirmó que habría sido muy difícil encontrar a una representante mejor que Christine, entre otras cosas porque es alguien que «no solo conoce Tenerife, sino que es de aquí y ya ha colaborado con el Cabildo llevando el nombre de la Isla a eventos deportivos de primer nivel». En esa línea, el consejero destacó la voluntad de la piloto de hacer coincidir su «reto personal» con los intereses de la Isla.

Por su parte, Melwani remarcó que se trata de una «apuesta segura» que servirá para difundir la marca Tenerife, despierta emociones!, y recordó que Arabia Saudí, donde se llevará a cabo la carrera por quinta edición consecutiva, «es un mercado emergente»en el ámbito turístico. Asimismo, confirmó que el logo de Tenerife se podrá ver en la camiseta de Chris, en los uniformes de los componentes de todo su equipo, en el coche de competición, en los camiones y en soportes publicitarios.

Christine contó que su incorporación al equipo de Courtois fue producto «del destino», a raíz de un encuentro relacionado con la incursión de TCRacing en el circuito de la Fórmula 4. «Necesitaba a alguien como embajadora y, mientras charlábamos, le transmitimos nuestro amor por las carreras off-road y le dijimos que estábamos pensando en ir al Dakar, y se apuntó. Todo encajó enseguida», relató sobre su relación con el guardameta belga, al que definió como una persona «muy humilde y simpática», además de «apasionada» de los deportes de motor.

Para Christine, lo de competir en un Dakar ya había pasado de ser «un sueño» a convertirse en un «objetivo». Finalmente, podría vivir desde dentro la «carrera de aventura más grande que existe».

En principio, Chris partirá con la idea de cruzar la meta, sea en el puesto que sea. Es lo que le han aconsejado sus compañeros de equipo. «Llevan dos meses diciéndome que acabar ya es ganar, y tienen razón, porque queremos llevar a los patrocinadores hasta el final, en esos 15 días tan duros, con casi 800 kilómetros por jornada; pero somos pilotos, y cuando nos ponemos el casco, nos olvidamos un poco de la parte racional», avisó.

Pensando en lo que le espera, señaló que la máxima dificultad estará concentrada en dos días «súper intensos», en un par de etapas «tipo maratón» en las que tendrá que pilotar, reparar el coche si es necesario, perder horas de sueño... «Sé que habrá momentos en los que querremos dejarlo todo e irnos, pero estamos listos a nivel de preparación:llevamos tres meses trabajando más en serio aún. Hemos hecho mucha puesta a punto física y mental, así que ahora, lo que nos falta es competir», comentó Christine, que ensayó el Dakar en Marruecos y en Chile

A la hora de la verdad le valdrá su experiencia en las Bajas de Estados Unidos y México. «Supongo que será más o menos igual, pero durante dos semanas consecutivas», expuso Christine GZ a pocos días de surcar las dunas de Arabia. Y con ella, el nombre de Tenerife.

«Nací en la India y viví en Italia, pero me mudé a Canarias con 12 años, así que Tenerife es mi casa. En mi familia, a nadie le interesan los coches. Empecé con la locura de que a mí sí me gustaban, pero no sabía bien qué era un rally. Un día vi pasar un Corolla y me enamoré». Así comienza la historia de Christine GZ. Tal fue el flechazo, que se las arregló para montar su propio Corolla. Más adelante estudió una ingeniería especializada en Inglaterra. En esa etapa, viajaba con regularidad a las Islas para correr e incluso ganar el Campeonato de Canarias de rallys. A partir de ahí, su carrera internacional empezó a despegar. Hasta llegar al Dakar.