El del pasado domingo fue un partido especial para la familia de la UD Tenerife. No siempre se recibe a un club del nivel del FC Barcelona (0-2) en un escenario como el Heliodoro Rodríguez López. Dentro de esa jornada tan particular se incluyó otro momento más íntimo pero igualmente emotivo, la despedida de Claire Falknor. Su manteo al final del encuentro no fue casual. La centrocampista había vivido su última actuación como futbolista del Costa Adeje.

La ruptura amistosa se hizo pública ayer con un comunicado en el que la UD Tenerife anunció la firma de un acuerdo para poner fin a la relación laboral que unía a las dos partes. Atrás quedan 60 partidos repartidos en dos temporadas y media: 2021/22, 2022/23 y lo que va de la 2023/24. «La UD Tenerife agradece a Claire Falknor su gran profesionalidad y ejemplaridad durante su periodo como guerrera», destaca el club para añadir que Falknor recibió unas cariñosas palabras del presidente Sergio Batista en la cena de Navidad celebrada esta misma semana. «Claire se ha ganado el corazón de nuestra familia azul y blanca con trabajo y dedicación. Solo podemos desearle lo mejor para la etapa que inicia», expresó en ese momento el dirigente. Falknor no solo se despide del Costa Adeje y de la Liga F. A sus 30 años –cumplirá 31 en mayo– también pone fin su trayectoria como futbolista profesional. A partir de ahora se volcará en sus estudios. «Agradezco la oportunidad que me ha surgido de volver a Estados Unidos para retomar mis estudios y acabar en Tenerife mi carrera como futbolista profesional», explicó Claire en los canales de comunicación del club. «Son muchos los momentos bonitos vividos con las guerreras y los guardaré para siempre en mi corazón», añade una deportista que pudo cumplir un objetivo con su etapa en la Isla. De hecho, tal como llegó a revelar en su día, había sido seguidora de un equipo del que pudo formar parte. «Estoy muy feliz por la confianza que depositó la UD Tenerife en mí a lo largo de mis años en la plantilla, y me siento agradecida por las facilidades que me han dado para llegar a un acuerdo me permite volver a casa», concluyó la estadounidense.