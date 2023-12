Eurosport y Turismo de Islas Canarias colaboran en la producción y lanzamiento conjunto de la campaña Canary Islands. One goal, one destination. All year-round, una acción multicanal para promocionar el Archipiélago como destino perfecto para deportistas profesionales, semiprofesionales y equipos que buscan las condiciones idóneas para preparar sus competiciones.

La campaña, que será emitida en todo el ecosistema digital de la plataforma deportiva, además de en sus canales de TV, estará encabezada por tres leyendas del deporte que ofrecerán su análisis durante la cobertura en Eurosport de los Juegos Olímpicos de París 2024: el ciclista español Alberto Contador, siete veces ganador de grandes vueltas; la húngara Katinka Hosszu, tricampeona olímpica de natación y plusmarquista mundial; y el atleta británico Iwan Thomas, campeón del mundo con el Team GB y medallista olímpico. Como parte de la campaña, Eurosport y Turismo de Islas Canarias producirán una pieza audiovisual de sesenta segundos, además de tres piezas de treinta segundos centradas en las ocho Islas, cada una de ellas, protagonizada por un icono y una disciplina deportiva. Contador, Hosszu y Thomas llevarán a los espectadores en un viaje que combinará los impresionantes paisajes de las Islas Canarias con sus desafiantes terrenos, las mejores instalaciones y las rutinas de entrenamiento de atletas de talla mundial, destacando además las ventajas del archipiélago como lugar ideal de entrenamiento. «Creo que es el mejor escenario que hay, me atrevería decir a nivel mundial, para preparar grandes objetivos. Las Islas Canarias reúnen una serie de condiciones que son importantísimas para la preparación», afirma Contador. Jessica de León, Consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, apunta que «tiene todo el sentido que el principal destino europeo de entrenamiento deportivo y la principal plataforma deportiva de Europa aúnen esfuerzos y recursos para lanzar una campaña internacional durante lo que se perfila como un año de máxima repercusión para el deporte de élite, con los Juegos Olímpicos de París como protagonistas de la agenda deportiva de 2024». Por su parte, José Juan Lorenzo, Director Gerente de Turismo de Islas Canarias, destaca que con esta campaña se lanza el mensaje de que «Canarias lo tiene todo para que los atletas rindan mejor». Producida en francés, inglés, alemán, italiano y español, la campaña Canary Islands. One goal, one destination. All year-round se estrenará en abril de 2024 en las plataformas lineales y digitales de Eurosport de más de 50 países.