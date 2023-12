Aline Reis sabe lo que es derrotar al FC Barcelona vistiendo el uniforme de la UD Tenerife. Vivió esa experiencia el 5 de mayo de 2019: 1-0 con gol de Mari Jose Pérez. Aunque tampoco ha pasado tanto, eran otros tiempos. Y otras circunstancias. El equipo azulgrana llegó a aquella última jornada de Liga sin nada en juego. Era segundo en la clasificación, por detrás de un Atlético que había festejado el título de campeón de manera anticipada. A partir de la campaña siguiente, emergió el gran Barcelona, el que lo gana todo y avanza en la Liga F a base de goleadas.

La brasileña, guardameta titular del Costa Adeje, será este domingo, en el Heliodoro (11:00), la última resistencia frente al rival más potente de la competición. Tiene claro lo que le espera, pero asume el reto con valentía. «Un partido así me motiva:sé que voy a tener mucho trabajo y creo que eso es bueno», considera Aline, cuyo objetivo básico pasa por no perder. «Por ahora empiezo pensando en un empate, porque es en lo que puedo influir un poco más;la idea es construir a partir del 0-0», plantea imaginando un desenlace que no se ha producido esta temporada, el de la pérdida de puntos del líder. De hecho, el Barcelona lleva un pleno en las once jornadas de la Liga F. Es más, ha marcado 48 goles y solo ha encajado dos. ¿Cómo se le hace frente a un adversario tan superior? Reis sostiene que la respuesta defensiva grupal es esencial. «Pero, como portera, no estoy pensando en los goles que me van a caer, sino en competir fuerte durante los 90 minutos; y si el equipo necesita que haga 30 paradas, haré todo lo posible», argumenta sin olvidar que «la mentalidad» debe acompañar de principio a fin. «No podemos entrar derrotadas al campo en un partido como este. De lo contrario, a los 5 minutos te meten tres goles. Tenemos que pensar que seremos once contra once», afirma Reis.

En su análisis del vigente campeón de Liga y de Europa, comparte su debilidad por Aitana Bonmatí, la ganadora del último Balón de Oro. Pero también advierte del peligro de la atacante noruega Caroline Graham Hansen. «Mi jugadora favorita es Aitana. Me encanta cómo juega. Es chiquitita y en muchos países no valoran eso: pasan de las que no tienen estatura. Lo que hace con el cuerpo que tiene, es una barbaridad», opina Aline. «Pero uno de sus factores diferenciales es Hansen, porque es muy efectiva por la banda derecha con sus centros al área», advierte.

La internacional por Brasil no afronta este encuentro de manera traumática, pase lo que pase, porque «no todos los días se tiene la oportunidad de jugar contra un equipo de este nivel». Aline llega a la conclusión de que ese es el pensamiento compartido en la plantilla tinerfeña. «No debemos tener miedo, sino motivación», señala.

Su perfil competitivo le impide renunciar a la sorpresa. «Un empate sería una maravilla», reconoce imaginando un premio mayor. «Y si es un triunfo, perfecto», remata.