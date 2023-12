Tomy López valoró con una nota alta una primera vuelta que el Cisneros Alter finalizó en quinta posición y con el billete para la Copa del Rey. Definiéndola como «fantástica», el presidente del club está «muy contento con el rendimiento de todos los jugadores», aunque es ambicioso en los objetivos para el segundo tramo de la temporada. Sobre la afición, fue claro: «Los que vienen a los partidos son unos devotos del Cisneros».

«La primera vuelta ha sido fantástica. Aun así, siempre hay aspectos a mejorar, como que el equipo rinde un poco menos cuando sale fuera, mientras que en casa juega muy bien, sobre todo contra los equipos de la parte alta. Se han jugado muy buenos partidos con los equipos de arriba y contra los de la parte más baja se ha sufrido y no hemos tenido todos los resultados que esperábamos. Estamos en una posición que, a priori, no esperábamos, pero tampoco nos sorprende visto el trabajo que hace el equipo», argumenta el dirigente del club lagunero.

López no esconde estar «muy contento con el rendimiento de todos los jugadores», aunque tras «alcanzar cotas» que a priori no estaban en la hoja de ruta, en el club de Valle Tabares ahora desean algo «más». «Queremos que sigan trabajando duro, que sigan formando un buen grupo y que nos respeten las lesiones, ya que hemos tenido algo de mala suerte en este último aspecto. Vamos a ver cómo se va dando la segunda vuelta», dijo al respecto. «Lo normal es que un equipo recién ascendido esté peleando por no descender.

El habernos colocado quintos y el haber dado sustos o conseguido victorias contra los grandes era algo que la gente no esperaba. Sobre todo con jugadores que, aun teniendo un buen rendimiento a nivel individual, nunca habían estado juntos en un equipo donde pudieran brillar todavía más. La gente está sorprendida y somos el equipo revelación de la temporada», expuso a modo de análisis.

Ese buen momento de su equipo le hacen a López desear «tener 30 años menos y poder competir». «Estos partidos son muy bonitos y trae muchos recuerdos de afición y de juego», añade, invitando a los indecisos a que se sumen a los duelos del Colegio, ya que garantiza «un buen espectáculo».