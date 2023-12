Casi medio centenar de medallas, concretamente 49, fue el botín de los clubes tinerfeños en el Campeonato de España por Clubes, de combate y poomsae, celebrado el fin de semana y que reunió en La Nucía (Alicante) a unos 3.800 deportistas. De esa notable cantidad de preseas destacan 14 de oro, así como el título nacional en combate, dentro de la categoría precadete masculino, logrado por el Samguk de Arona.

Fue precisamente el Samguk, comandado por el maestro Leopoldo García y los entrenadores Faisal Houta y Guillermo Gómez, el más laureado con un total de 13 medallas individuales. Así, consiguieron el oro en precadete Amir Houta (B -40kg), Víctor Ventura (D -52), Agoney González (C -40), Mateo Antúnez (B +52) y Megan Calderón (B +52). Bronce fueron Marcel Royo (C -40), Julio Lado (A -36) y Ramsés Santiago (C -44). Estos resultados dieron a los aroneros la tercera plaza en la general precadete.

En otras categorías el Samguk subió al podio en Sub 21 con la plata de Kostadin Yordanov (-58), y cuatro veces en cadete con los bronces de Arón Hernández (-33), Irene Morales (-51), Diego González (-57) y Magdalena Ivanova (-59). En el cómputo global el Samguk acabó en el sexto lugar de un total de 250 clubes.

También brilló el Jansú de Santa Cruz a las órdenes de Kiko González, con nueve medallas. Dos de ellas fueron de oro: Juan Alberto Ramos en Máster B (-80) y Jenelle Delgado en precadete (D -33). En esta misma categoría lograron la plata Daniel Chen (D -52) y Adrián Álvarez (B -24); y el bronce se lo colgaron Adrián Casanova García (C -27), Adrián Guillén (C -57), Adannaya Gutiérrez (F -27), Ángela Ramos (F -27) y David Chen (F -24).

El Hwarang (Güimar) del maestro Yeray Rodríguez subió a lo más alto del podio con Adrián Gil (A -30) y Aymara González (C -44), ambos en precadete, donde fueron plata Andrea Ruiz (B -30) y Samuel López (D -36), y bronce Adriana Torres (D -33). Su botín lo completó el júnior Giovanni González, plata en -73.

En la nómina de medallistas tinerfeños también aparece el Taebek (Granadilla) de Domingo Delgado, con un resultado por encima de todos, el de la medalla de oro lograda por David Delgado en sénior -54. A este primer puesto se le suma el oro de Daniel León (F -21) en precadete, donde Leonardo León (B -33) fue plata. Además, en júnior, Guacimara Delgado (-46) se colgó el bronce.

Mientras, el Nuryana (La Laguna) de Bárbara Pestano logró cuatro medallas en precadete: oro con Gabriela González (-24), plata con Adán de León (-30) y bronce con Alba Alonso (-30) y Thiago Suárez (-30). Igualmente, la Escuela TKD La Laguna de Encarna Expósito, obtuvo una plata en sénior con Andrea Suárez (-67) y un bronce en cadete con Sheila Borda (-47). Por último, el Club de Daniel Obal (Granadilla) consiguió el bronce en júnior gracias a Khadijlla Erregragui (-62).

Más éxitos en poomsae

Al margen del combate, los clubes tinerfeños también rascaron medallas en la modalidad de poomsae. Así, el Nuryana fue bronce en benjamín con Carolina Hernández, plata en Freestyle -17 años con Lucía y David Dorta, y oro con Raquel Jorge en Para-taekwondo júnior. En esta modalidad, Encarna Expósito, de la Escuela de La Laguna también fue primera en absoluto, mientras que Édgar Cabrera, del Arirang (Santa Cruz) de Juan Carlos Martín, se colgó la plata.

El propio Arirang consiguió un segundo lugar con Pol Asensio (alevín) y Sofía Negrín (infantil), mientras que en el Nacional de selecciones autonómicas, Pol Asensio fue bronce, al igual que la pareja formada por Elena León y Fabio Hernández. La lista de medallistas tinerfeños la cerró Guacimara Delgado, del Taebek, bronce en Poomsae Freestyle.