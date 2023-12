El Tenerife Libby's no faltará a su cita con la Copa de la Reina y es que cumplió con su objetivo de ganar por 3-0 para sellar su presencia en la competición que se celebra del 26 al 28 de enero en Dos Hermanas. La premisa no era nada sencilla porque enfrente tenía a un Kiele Socuéllamos aguerrido y que también iba a por el partido para no tener sus propias complicaciones. Las mismas venían de la suspensión extraña del encuentro que se debería haber disputado en horario unificado entre el Arenal Emevé y el CV Sant Cugat y que se suspendió por el impedimento de las catalanas de viajar por cuestiones meteorológicas, lo que ha supuesto una reclamación de los implicados a la Federación Española (Rfvb) por considerar que se "desvirtúa la competición".

En cualquier caso, y centrados en el encuentro, las jugadoras de Miguel Rivera mostraron una cara muy distinta ante las ciudadrealeñas, muy concienciadas de lo que estaba en juego y con muchísimas ganas de demostrar que al vigente campeón copero siempre se le espera, tal y como sucedió en la tarde de ayer. El equipo por completo estuvo metido en el choque y se vio enfrente a un gran Kiele, que nunca perdió la cara al encuentro. Pero las tinerfeñas eran otras muy distintas a la imagen mostrada hace escasamente ocho días, poco menos que escenificando la segunda parte de la obra Doctor Jekill and Mr. Hyde. Heridas en su orgullo, el Tenerife Libby's tiró del grupo para sacar cada punto detrás y en ataque, siendo un martillo pilón con los brazos de Dayana Segovia (17 puntos), Lisbet Arredondo (12), Belly Nsunguimina (10) y Linda Costa (9), un cuarteto que se puso en las manos de una Ariadna Priante que repartió juego a todas. En defensa todas ellas doblaron las rodillas, con una Marga Pizá entonada y al mando cuando estuvo en cancha; y una Denia Bravo que cumplió cuando así lo requirió Rivera. Fue el triunfo del grupo por encima de las individualidades, algo que valoró el público que siempre confió en que el Haris siempre aparece en los momentos difíciles. Pero en el primer set, las laguneras saltaron a la pista un poco atenazadas y es que los nervios no perdonan a nadie. Comenzaron con un 0-3 en contra por errores propios y con la idea de Kiele de cargar sobre la zona defendida por Belly para provocar el error. Pero poco a poco las blanquiazules se recompusieron con el hacer de Dayana y Linda en la red, empatando el choque a 5 con un gran bloqueo de la brasileña. De esta forma, el choque entró en la máxima igualdad. Pero un bloqueo de Sheilyn McNamara puso por delante a las suyas por primera vez (8-7), a lo que le siguió un aluvión positivo hasta sumar un 4-0 de parcial (10-7). Pero el Kiele no estaba muerto y tras un toma y daca entre ambos contendientes, los errores provocados le permitieron responder con un 0-5 que le devolvía su ventaja (10-12), rápidamente cortada por Belly y Dayana. No había forma de que se registraran grandes ventajas hasta que la mala recepción visitante y su posterior ataque deficitario dejaban a las tinerfeñas por delante 21-18, tras un tramo de 7-1 y con Lisbet de protagonista. Aún así, Ane Cengotitabengoa y Angie Vente, las mejores visitantes, lograron la igualada a 21 tras un punto que duró más de minuto y medio. Brutal, pero premio para las visitantes y tiempo pedido por Miguel Rivera para atajar la rebelión. Y en este tramo, Dayana se distinguió y además fue suyo el bloqueo que le daba al Tenerife Libby's el primer set por 25-23. En el segundo acto, otra vez el Haris empezó con otro 0-3 en contra, pero con esfuerzo devolvió la igualada a través de Belly en zona 4 con un espectacular punto cruzado con la mano izquierda, detalle que reventó por completo el bloqueo de Renata Benedito y Angie Vente (6-6). La igualdad continuó a lo largo del juego y Kiele percutiendo sobre la zona de la grancanaria otra vez y ella, junto a Dayana y Lisbet, evitaban las diferencias. Se sucedían tramos y parciales para uno y otro equipo, pero nunca por encima de los tres puntos, hasta que con un 13-15, Belly y Dayana se encargaron de cambiar el choque con un parcial de 8-1 (21-16), ventaja que fue suficiente para que las blanquiazules amarraran el segundo set con un 25-22, un 2-0 global. Grandes equipos en la cancha, gran nivel de voleibol y espectáculo puro y duro que pudo disfrutar la grada y cualquier amante del deporte. El Tenerife Libby's ya se enfrentaba a su juego decisivo. Ganarlo por 3-0 suponía el premio de la Copa sin atender a nada más. Un triunfo por 3-1 ó 3-2, pues esperar al encuentro que hoy tienen que disputar el Arenal Emevé y CV Sant Cugat (09:00), algo que no estaba en las cabezas de las laguneras. De esta forma, tras un inicio igualado, una dejada suave de Linda, dos puntos de Lisbet y un engaño muy preciso de Ariadna permitieron a las blanquiazules un parcial de 4-0 que situaba el marcador con un 6-2 y con el consiguiente alboroto en la grada. A ello se le sumó un segundo tramo de 4-2 que obligó a José Rodríguez a pedir tiempo muerto ante la ventaja isleña (10-4). Pero ya las de Miguel Rivera estaban embaladas y las manos de Belly primero, de Linda después, Dayana en dos ocasiones, y las de Lisbet ponían en muy buena situación a su equipo para agarrar el objetivo final (13-6). De nada sirvieron las amenazas en el luminoso y al recorte de puntos por parte del conjunto naranja, ya que la armada tinerfeña se dedicó a controlar lo que quedaba de partido con ventajas de entre dos y siete puntos, hasta que un bloqueo de Denia Bravo cerraba el encuentro con un 25-18 y permitía al Tenerife Libby's llevarse el partido por 3-0 y asegurarse el estar en la próxima edición de la Copa de la Reina. Al final, una lectura. El Haris se ha convertido en un equipo capaz de lo mejor y de lo peor. Cuando consiga la regularidad volverá a ser el conjunto capaz de las mayores hazañas. De momento, va en camino tras ver cómo se ha clasificado para la competición del ko.