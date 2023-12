Ya recuperada de la lesión que sufrió en el primer trimestre de la temporada y con el impulso recibido por su reciente experiencia con la sub 23, Paola regresa con hambre de triunfos. El objetivo, ganar este sábado al Granada CF en el municipal de Adeje (11:00).

Recién llegada de otra experiencia con la selección española sub 23. ¿Con qué se queda?

El balance es positivo. Jugamos un partido en Murcia contra Suecia y ganamos 4-1, y otro en Inglaterra, contra la selección inglesa, y empatamos 1-1. Me vino bien para seguir acumulando minutos después de la lesión que tuve. En el primer partido jugué 90 minutos y en el otro, la mitad. Me encontré bastante bien. Era la primera vez que competía durante tanto tiempo después de la lesión y lo toleré.

Había sido internacional en otras categorías. ¿Qué valor le da a que sigan contando con usted, en este caso para la sub 23?

Es lo máximo a lo que podemos aspirar. Bueno, en realidad sería llegar a la absoluta. Y ojalá me llamen en un futuro. El paso previo es la sub 23 y para mí es muy importante estar ahí, en la pomada. Me están dando bastante bola desde la temporada pasada.

¿Qué función tiene la selección de esta categoría?

Lo que se pretende es que sea como la sub 21 de chicos, aunque sin participar en competiciones oficiales, solo en amistosos. De todos modos, se ha organizado una especie de liguilla que reunirá luego a las mejores selecciones de esta temporada en un torneo internacional. Así habrá más alicientes.

También será una plataforma para acceder a la absoluta.

Exacto. Es otro objetivo principal. Se trata de tener enganchadas a las jugadoras que podrían dar el salto a la absoluta. De hecho, Fiamma y María Pérez estuvieron en la anterior cita de la sub 23 y ya han podido subir a la absoluta.

¿El dominio español en selecciones tendrá largo recorrido?

Es muy difícil mantenerte siempre en lo más alto. Ya se vio con la masculina, que en 2010 ganó el Mundial con un equipazo y no ha podido repetir. En el caso de la femenina, no creo que los éxitos que se están logrando sean por algo puntual o dependan solo de una generación de jugadoras. Por lo que he visto y sé, se están haciendo las cosas muy bien desde la base y se están ganando campeonatos a todos los niveles. Luego, a nivel físico, que fue algo que llegó a ser una asignatura pendiente, ya nos vamos igualando a países potentes como Estados Unidos, Inglaterra o Suecia.

¿Había vivido antes un inicio de temporada accidentado por culpa de una lesión?

Nunca me había ocurrido. Arrastraba una pequeña sobrecarga en el cuádriceps, como tantas veces en otras zonas. Pensaba que era algo normal. Pero en un calentamiento con la sub 23, hace ya tres meses, antes de un partido contra Portugal, noté un pequeño pinchazo y tuve que salir. Me pasé un mes y pico parada. Pero me voy sintiendo mejor, sin molestias.

¿Fue una rotura?

Sí. Una pequeña rotura en el cuádriceps. Como la de Pedri.

Le pregunto por el equipo. El triunfo ante el Atlético dio paso a tres jornadas sin ganar. ¿Ven en el partido de contra el Granada una oportunidad?

Estamos con muchas ganas de jugar para sumar tres puntos de una vez, ya por fin. Pero estos partidos son los que más se complican, ante rivales de la zona baja –el Granada es penúltimo–. Lo que no podemos hacer, es confiarnos. Tenemos que competir como si lo estuviéramos haciendo contra el Real Madrid o el Barcelona. En resumen, habrá que hacer un partido serio. En la Liga F, cualquiera te puede complicar las cosas.

La UDTenerife no es dudosa.

La verdad es que no. La intensidad y la actitud nunca nos faltan.

¿Qué tal la mudanza de San Isidro al municipio de Adeje?

A mejor. Disponemos de unas instalaciones adecuadas. Siendo de césped artificial, el campo está en muy buen estado. Aparte de eso, el vestuario, la sala de fisioterapia y la zona de vídeo están muy bien. Además, contamos con un gimnasio enfrente y un pabellón con unos vestuarios para nosotras. Es un cambio a mucho mejor.

Después de recibir al Granada en Adeje, se enfrentarán al FCBarcelona en el Heliodoro el 17 de diciembre. No está nada mal para cerrar el año 2023.

Animo a la gente a acudir al estadio. Para mí es todo un sueño jugar ahí, porque vivo al lado, en la calle de abajo. De pequeña iba al Heliodoro con mi familia para ver al Tenerife. De hecho, todavía voy de vez en cuando. Ya la temporada pasada acudió muchísima gente al encuentro contra al Barcelona. Espero que se repita e incluso se supere. A ver si podemos plantarle cara a este todopoderoso rival.

Solo en la Liga F, el Barcelona lleva diez victorias y dos goles en contra en diez jornadas.

Sí. Marca la diferencia. Por algo es campeón de la Champions League. Pero trataremos de plantear un partido lo más serio posible. Empatar sería toda una victoria.

Comentó antes que es seguidora del CD Tenerife.

No sé si soy su amuleto o qué, pero desde que dejé de ir, empezó la mala racha de resultados. Fui en la etapa buena, cuando llegaron a estar primeros de la clasificación.