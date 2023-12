Juan Albornoz Sombrita fue uno de los grandes del boxeo canario y europeo, un hombre que dejó una huella imborrable en la memoria de todos los aficionados a los guantes que tuvieron el placer de verlo en el ring en los años 60, convirtiéndose en leyenda para toda una generación de deportistas por sus grandes logros. Fue un boxeador único por desarrollar una técnica y estrategia exquisitas y por su juego de pies que lo hicieron proclamarse campeón de Europa el 17 de julio de 1965 en Tenerife ante el italiano Sandro Lopopolo tras 15 asaltos. A esa gesta se le sumó varios títulos nacionales en las categorías peso ligero, superligero y wélter.

Nada menos que 58 años después de su título más importante y 30 años después de su muerte (18/01/93), la saga de Sombrita continúa y es que una sobrina nieta, su sangre, se sube al ring con el recuerdo y la responsabilidad de ser quien es, pero también con el objetivo de formar su propia historia. Ella es Marina Nieves y tiene el ADN que la puede hacer una figura del boxeo en las Islas y quién sabe dónde.

«La verdad es que como nieta de Sombrita, que es un icono del boxeo europeo, creo que llevo el boxeo en la sangre. Crecí escuchando historias de sus combates, su determinación y cómo superó adversidades y la verdad es que me dieron alas e inspiración para estar en el boxeo», explica la joven boxeadora que debuta en la modalidad amateur peso pluma 57 kilos, el día 19, en el pabellón Pancho Camurria (12:00 horas).

La joven, estudiante en ciclo superior de Acondicionamiento Físico, tiene 18 años y relata que su afición a los deportes de contacto la introdujo en el boxeo. «Me gusta practicar deportes en los que han predominado los hombres, pero la pasión por el boxeo siempre la he tenido. Hace dos años pasé por el gimnasio Gioboxe, el centro de entrenamiento de Giorgio Campanella, y fue como conocer otro mundo. Nada más entrar me dije: aquí me quedo».

No duda en señalar que el boxeo, dentro de lo que significa, «es un deporte noble, que es lo que más me fascinó. Tenemos prejuicios sobre todo con el boxeo. Sí, hay una agresión implícita, pero luego hay un gran respeto hacia el rival».

Marina, Nieves de apellido, confiesa que se encuentra muy cómoda dentro de este mar, agregando que «me encanta , no solo por el deporte en sí, sino por el ambiente. Yo siempre digo que no tengo una familia, tengo dos, la mía y la del Gioboxe, que es fantástica. Tengo unos compañeros top, me incluyen y ahí todos somos hermanos», defiende.

La joven se siente «empoderada» en un deporte que está vinculado a los hombres, y aunque siga siendo uno en el que ellos predominan, «las cosas son como son, pero las cosas están cambiando para las mujeres en el deporte en general. Eso es gracias a generaciones precedentes que no lo han tenido fácil. Para todas ellas, un gracias enorme por su determinación», dice, para reconocer, a posteriori el apoyo que está recibiendo de su familia.

Ahora solo toca «entrenar en el gimnasio de Giorgio», púgil olímpico en Seúl 88 y que disputó tres campeonatos del mundo, el más sonado contra un grande como Óscar de la Hoya en Las Vegas en 1994. En el foco de Marina está el citado día de su debut en el Pancho Camurria, «un día grande» para ella y para una parte de la historia de Juan Albornoz Sombrita y su ADN en el mundo.