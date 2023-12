La receptora del Tenerife Libby’s Belly Nsunguimina aseguró ayer que su equipo «está concentrado y concienciado para ganar al Kiele», en el encuentro previsto para este sábado, en el pabellón Pablos Abril de Taco, a partir de las 16:00 horas. Tal es la importancia del choque que está en juego la posibilidad de lograr el billete para acudir a la próxima edición de la Copa de la Reina, que se celebra en Dos Hermanas (Sevilla), del 26 al 28 de enero, bajo la organización del Cajasol Esquimo.

No duda en señalar que su equipo está preparado para ganar al conjunto ciudarealeño y poder tener la opción de lograr jugar la competición del ko, «y como dijo el presidente del club (David Martín), hay que autoexigirse primero una para hacerlo entre todas como equipo. Veo a las compañeras concienciadas de lo que nos jugamos este fin de semana, que es un partido muy importante y que nos sirve para poder clasificar».

Olvidar lo pasado

La grancanaria pide que el grupo se centre en el presente y que «olvide el pasado», en relación al encuentro que perdieron por 3-0 el pasado fin de semana contra el Santa Cruz Cuesta Piedra, «en un enfrentamiento en el que no supimos parar el juego que ellas estaban haciendo bien y no supimos cómo salir del bache. No fue un accidente, no lo definiría así, solo un mal partido», recalca.

«Ya hemos tenido reuniones internas y hemos visto las cosas que nos faltaron y ahora nos toca ya fijarnos en lo que nos queda por delante, que es clasificarnos tras una semana de trabajo muy duro para darlo todo en el partido. Por eso, pensar en el pasado es perder el tiempo y esfuerzos», añade Belly para cerrar definitivamente lo ocurrido.

Apela al orgullo para lograr el objetivo de lograr el triunfo, para lo cual «me autoexijo a mí misma para dar lo mejor que tengo en este partido y en todos los que queden y poder aportar al grupo. Mis compañeras tienen también que hacerlo. El Tenerife Libby’s tiene que dar todo lo que no hemos dado antes para conseguir la victoria que clasifica para la Copa. Es un torneo muy bonito y queremos jugarlo esta temporada también».

La explosiva receptora recalca que «es necesario que estemos concienciadas de lo que nos jugamos y lo que nos espera este fin de semana. Kiele también tiene la oportunidad de clasificar y nosotras tenemos que tener más ganas que ellas y seguir defendiendo nuestros puntos en casa, que siempre seremos mucho mejor aquí que fuera».

Agrega que el grupo no tiene por qué tener más presión de la normal, «porque estaba dentro de los objetivos estar en la Copa, así que no es ninguna sorpresa».

Por último, Belly Nsunguimina dio las «gracias por los mensajes de apoyo de los aficionados y solo darles las gracias de corazón, que sigan así, que no todas las temporadas son iguales. Solo espero darles buenas noticias próximamente», pidiendo que acudan el sábado para animar al equipo.