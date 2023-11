El Tenerife B logró los tres puntos ante el Marino (3-1). El filial blanquiazul fue muy superior desde el comienzo, poniéndose por delante durante los primeros minutos y volviendo a adelantarse al filo del descanso pese al empate previo del Marino desde los once metros. Tras ello, el 3-1 de Ethyan al inicio de la segunda parte dejó un resto de partido cómodo para los de Leandro Cabrera, que jugaron a placer y no sufrieron para conservar su ventaja hasta el final. Con estos tres puntos el cuadro tinerfeñista vuelve a igualar en lo más alto de la tabla, esta vez con Las Palmas B y el Yaiza.

Se mostró superior el filial desde el inicio, haciéndose con la posesión y generando las primeras aproximaciones al área contraria. Ethyan dispuso de dos llegadas de peligro consecutivas durante los primeros compases, aunque a los ocho minutos sería Omar quien aprovecharía un centro de falta de Fabricio para cabecear a la red y hacer el 1-0. El Tenerife B siguió dominando la situación y pudo poner tierra de por medio pasado el cuarto de hora, aunque el centro de Isaac lo remató Ethyan fuera por muy poco. Algunos minutos más tarde, Ethyan volvió a rozar el gol en un mano a mano finalizado con un tiro a media altura que se marchó lamiendo el poste.

Pasada la media hora, el Marino comenzó a estirarse y en una de sus pocas llegadas el ex tinerfeñista Yeray se encargó de igualar el marcador desde los once metros. Pese a ello, los de Leandro Cabrera no bajaron los brazos y en la prolongación de la primera parte hicieron el 2-1 gracias a un pase atrás de Ethyan para que Gabri colocase el balón junto al poste derecho.

Nada más arrancar la segunda mitad, Ethyan encontró el premio a su insistencia al recibir un servicio del recién incorporado Adrián y cruzar el balón para establecer el tercer tanto. Tras ello, los blanquiazules jugaron con total comodidad, negando al cuadro sureño que solo pudo crear peligro en un disparo lejano de Yeray que encontró la buena respuesta de Moha. El conjunto tinerfeñista dispuso oportunidades a la contra para ampliar su ventaja, pero el resultado ya no se movería más.