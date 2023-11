¿Cómo sienta que el Santa Cruz Echeyde vuelva a disputar la Copa de la Reina por méritos deportivos, una vez que el CN Rubí perdiera ante el CN Catalunya (9-8) y ver que no les alcanzan?

Pues estamos contentas, la Copa de la Reina era un objetivo que teníamos y a base de muchísimo trabajo y bastante esfuerzo lo hemos conseguido. Al final es un premio y era una premisa para esta temporada después de disputarla en el ejercicio anterior. Ahora queda garantizar matemáticamente la permanencia.

La clasificación se consigue antes de su último partido de la primera vuelta.

Sí, pero eso es porque hemos hecho un buen trabajo, hemos estado en tensión y muy concentradas para estar en la Copa. Precisamente hemos tenido el foco en nuestras rivales, las que son de nuestra liga y que teníamos que ganar sí o sí para conseguirlo, con la excepción del CN Atlético Barceloneta, contra las que perdimos en la tanda de penaltis en la Acidalio Lorenzo tras un partido muy igualado (15-16). A pesar de eso nos recuperamos rápido porque no podíamos estancarnos en esa derrota y nos quedaban enfrentamientos muy importantes como CN Rubí y Real Canoe, a los que ganamos 10-12 y 11-14, respectivamente.

Los equipos grandes, salvo excepciones, han sufrido contra ustedes. En el recuerdo queda el partido ante el Sant Andreu (11-12), pero ¿qué pasa en las segundas partes en las que el equipo entra en un bajón, principalmente en el tercer cuarto?

Debe ser que como empezamos con mucha intensidad vamos al descanso con bastante ventaja y luego pasa lo que pasa. No sabemos qué ocurre, de verdad. Lo hemos hablado entre todas y ninguna compañera es capaz de explicarlo. No sabemos qué nos pasa y no es por confiarnos. Está claro que es una situación que tenemos que mejorar porque nos pasa factura y eso que físicamente estamos bien.

¿El equipo ha sabido a sufrir en esos momentos?

En mi opinión, sí. Ver que el otro equipo te ajusta el marcador y saber aguantar, al margen de ser una cuestión física, también es mental. Al final todo es confiar en ti misma y en el resto del equipo. Es ver que podemos ganar tal y como lo hemos hecho.

¿Pero se llegó a dudar de esa capacidad en el grupo en algún momento?

Dudar no. Sí es verdad que tuvimos una bajona cuando perdimos contra el Barceloneta en los penaltis aquí en casa. Nunca hemos dudado de nosotras. Ahora tenemos que seguir trabajando para lograr todo lo que nos queda por delante. Primero acabar la primera vuelta y centrarnos en el partido que nos queda, el CN Mataró. Luego vendrá la Copa más adelante, que era un objetivo que nos habíamos marcado. Hay que recordar de todas maneras que los equipos a los que nos hemos enfrentado son muy buenos. Pero esa derrota tal vez nos bajó el ánimo un poco.

¿Llegó a pensar que las Guayotas podían estar luchando por el quinto puesto, la posición que ocupa con 16 puntos, pero con un partido de más?

A ver cómo quedamos. No quiero pecar de nada, pero digo que en la segunda vuelta, que nuestras rivales se preparen porque vamos fuertes. No va a ser lo mismo que al principio de temporada, todas sin conocernos por las incorporaciones y casi sin pretemporada. Ahora las cosas pueden ser distintas.

Esta es su segunda temporada en el equipo y con el, en la División de Honor. ¿Le gusta la progresión que han tenido sus compañeras?

Claro. Hemos tenido muy buena progresión también porque trabajamos duro y por cómo es el Echeyde, como club, que nos ha dado nuestro valor desde el principio. Eso también ha ayudado bastante, a lo que sumamos que somos jugadoras que nos gusta este deporte. Eso al final se ve reflejado.