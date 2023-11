Todos los sentidos en el volante, en lo que haga Jan Cerny... y en una posible ayudita de Enrique Cruz. Miguel Suárez tiene en su mano, este fin de semana, proclamarse Campeón de Canarias de Rallyes de Asfalto (CCRA), toda vez que el palmero -junto a su copiloto grancanario Eduardo González- depende de sí mismo en la última cita del regional, el Orvecame Isla de Lanzarote, para certificar su entorchado. Sin embargo, cualquier error del piloto de Los Llanos de Aridane lo pondría en manos del checo... e incluso de Enrique Cruz, ya sin opciones finales pero que puede ser juez supremo en el epílogo de la temporada.

Tras haber sido segundo en el Rallye Isla Tenerife, un triunfo en las carreteras conejeras de Miguel Suárez con su Citroën C3 Rally2 le sería más que suficiente para asegurar su título del CCRA, pero todo cambiaría si es Cerny el que se lleva el triunfo en Lanzarote. Dado que esta última prueba del Regional es de coeficiente 1,2, el checo del Hyundai I20 N Rally2 puede añadir a su casillero actual de 185 puntos otras 45 unidades: 42 por la victoria y 3 si hace el mejor tiempo en el TC+ (que será el octavo y último de la carrera). Eso le dejaría en 229,6.

Para que Suárez llegue a esa cifra estaría obligado a subir al podio el sábado por la noche. Y es que pese a tener en la actualidad 225 puntos, para mejorar esa cuantía debe superar en Lanzarote los 28 que logró en Maspalomas, que ahora mismo son el peor de los seis resultados que ya atesora el palmero tras siete pruebas celebradas. El reglamento indica que de las ocho citas del Regional cada piloto se queda solo con las seis mejores.

Así, si Suárez es segundo, elevaría su cuantía hasta los 233 puntos, gracias a los ocho de más (36 tras descartar los 28 de Maspalomas) con los que saldría de Lanzarote. En caso de ser tercero, el del Citroën subiría su puntuación en 4,4 puntos (32,4 menos los 28 actuales) para 229,4, por lo que, para certificar su corona, tendría que puntuar (ser segundo o tercero) en el TC+.

El posible empate favorece a Suárez

Dentro de la hipotética victoria de Cerny, se podría dar el caso de que el checo no gane el TC+. Si es segundo en esa especial final, a Suárez le vale con ser tercero entre los dos días (229,4 frente a los 228,6 que sumaría como máximo su rival); cuarto (llegaría a 227, pero además con la obligación de ganar el TC+ si Cerny es segundo en este tramo -230 frente a 228,8-, o ser segundo del mismo si el checo es tercero -229 ante 227,6-); e incluso le podría valer con finalizar en la quinta plaza.

Aquí, sin embargo, todo se enreda algo más. Con esa quinta posición, Suárez solo mejoraría su puntuación final si rasca algo en el TC+: 227,6 si gana; 226,6 si es segundo, y 225,6 si es tercero. En esta tesitura se podría dar un caso singular, ya que Cerny también podría acabar con 227,6 (si es tercero en el TC+) o 226,6 (si no puntúa). En ambas posibilidades el título sería para Suárez... pero solo gracias a un segundo criterio de desempate. Y es que el reglamento de la Canaria habla de hacer valer los mejores puestos de las citas no descartadas: ambos estarían con dos primeros, tres segundos y un tercero. Ahí entrarían en juego las pruebas no seleccionadas, por lo que la quinta plaza del palmero en la tierra de los volcanes sería factor desequilibrante.

Esta situación, lejos de convertir el Isla de Lanzarote en un paseo para Miguel Suárez y Eduardo González les obligará a no relajarse lo más mínimo... salvo que Enrique Cruz quiera ponerle el broche final al Regional de 2023 con su quinta victoria seguida. El lagunero ya está descartado para reeditar la corona lograda el año pasado, puesto que de ganarlo todo en suelo conejero sumaría a sus 190,1 puntos actuales otros 45 para 235,1. Sin embargo, el de Copi Sport tendría que descartar su peor nota, la del Rallye Senderos, donde sumó 10,6, para quedarse en 224,5.

Enrique Cruz, juez en busca del subcampeonato

En el caso de que Cruz firme el sábado su quinto triunfo seguido en el Regional, le estaría otorgando, de manera paralela, el título a Miguel Suárez, toda vez que con una segunda plaza como mejor registro (más el triunfo en el TC+), Cerny solo podría alcanzar los 223 puntos. Los 225 del piloto palmero quedarían a salvo.

Dicha hipótesis no resulta nada descabellada, atendiendo al estado de forma de Enrique Cruz y Yeray Mujica con su Ford Fiesta, que de volver a imponerse, se harían con un nada desdeñable subcampeonato autonómico. En esta tesitura, Suárez se podría permitir incluso el lujo de ni acabar el Isla de Lanzarote. Su única misión sería estar en la rampa de salida del viernes para poderse hacerse acreedor (como Cruz y Cerny) a los 10 puntos de bonus que se otorgan por haber estado presente en las cuatro islas (Tenerife, Gran Canaria, La Palma y Lanzarote) que han acogido alguna prueba de este CCRA.