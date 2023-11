Ha sido un cambio de nivel total de la Superliga 2 a la Liga Iberdrola. Hemos empezado con bastante garra al principio. Luego pasamos una fase de altibajos en la que hemos mostrado algo de inseguridad y ya en este último encuentro (Haro Rioja) hemos vuelto a jugar a buen nivel. Poco a poco vamos a ir subiendo ese nivel y conseguiremos cambiar ese chip para conseguir una victoria y seguir dando guerra en la liga.

Es una situación complicada por la cuestión de derrotas.

Sí, claro. Obviamente, no es motivador, pero no podemos desanimarnos, sino afrontar la situación con más fuerza, ir en cada partido a tope. Es verdad que es complicado y duro porque venimos de una liga inferior en la que prácticamente hemos ganado casi todo y ahora hay un cambio de papeles. Aquí hay un nivel superior, pero nosotras estamos trabajando para alcanzarlo y haciendo un buen papel, pero nos falta culminar ciertos aspectos y por eso no hemos logrado esos puntos o victorias que se nos han quedado ahí. Pero bueno, no nos podemos desanimar, todo llegará. El trabajo que estamos haciendo cada día, en cada entreno es bueno y solo tenemos que tener un poquito de paciencia.

¿Y qué tiene que ocurrir para que las cosas cambien?

En donde estamos flaqueando es en el aspecto del ataque. Obviamente, no tenemos un ataque contundente que te haga 15 puntos por partido, que es lo mínimo que se le puede pedir a una atacante en esta liga. Pero tenemos muy buen nivel y trabajo detrás y lo único que nos falta es la contundencia en el ataque. Digo que se supone que nos habíamos reforzado con tres fichajes, de los cuales dos (en clara referencia a Natalie Livingston y Olivia Finckel) no están siendo resolutivos como esperábamos como compañeras. Ahora esperamos que cambie la situación con respecto al ataque, pero de lo demás no nos podemos quejar, estamos haciendo un trabajo brillante. Si no me equivoco, somos el equipo que tiene mejores números en recepción y se está viendo.

Su compañera María Pérez, opinaba lo mismo y señalaba que no se puede vivir del error ajeno.

Claro, en cada partido se está viendo que estamos defendiendo todas las jugadas, pero llega el punto en el que si el rival tiene un nivel bastante superior en ataque, por mucho que defiendas, te van a conseguir haciendo el punto, que es lo más complicado. Estamos puntuando porque desesperamos a las rivales, pero no estamos consiguiendo ejecutar y conseguir un punto directamente. Entonces es más complicado y desesperante para nosotros y el rival porque vamos a choques largos con puntos muy largos y acaban con errores del rival o nuestros. Así es muy complicado avanzar en esta liga. Por eso necesitamos uno dos ataques contundentes. Está Meriyén Serrano, pero nadie la acompaña a su mismo nivel.

¿Han hablado con Natalie y Olivia? ¿Entienden la situación?

A ver, supongo que ellas estarán viendo también que no son resolutivas. Ellas llegan para cumplir un papel y no lo están consiguiendo porque al fin y al cabo estamos jugando con el mismo equipo que teníamos el año pasado añadiendo a Meriyén y estamos haciéndolo bien. Ellas lo estarán viendo, pero no hay que desanimarse. Que aporten lo que tengan que aportar.

Básicamente, intentar que se pongan las pilas.

Exacto, cada una está haciendo el trabajo que debe, pero ellas en lo que se supone deberían dar no lo están dando, que es lo que nos está faltando.

A nivel personal, usted está siendo de las mejores de la liga en la posición de líbero, en recepción y defensa, junto a Patricia Rodríguez (Avarca Menorca). No es un consuelo, pero a lo mejor sí el que se visibilice su trabajo.

Bueno [risas]. Estoy muy contenta porque se está viendo el trabajo que he hecho durante años. De todas maneras, esto no solo es trabajo mío, sino también de mis compañeras y entrenadores. Sigo haciendo lo mismo que desde que comencé en el voley. No se disfruta tanto porque a nivel colectivo no se ven los frutos. El trabajo que hacemos detrás está muy bien. Por mi parte estoy contenta y segura. Estoy jugando en una liga que veía a través de una pantalla y ahora la estoy disputando compitiendo con las mejores en mi posición.

¿Qué puede pasar en el derbi tinerfeño de esta semana? Un Cuesta Piedra–Tenerife Libby’s.

Estos partidos son los más bonitos de jugar. Lo bueno es que lo jugamos en casa y siempre estos choques te dan un punto de motivación porque juegas contra gente más conocida y es un derbi en Tenerife, entonces vas con ese ímpetu de decir, "hay que hacer un buen papel" y con la idea de dar un gran espectáculo... y ganar.

Y si aparece una oportunidad para hacerlo, ustedes estarán ahí.

Claro, pero lo que tenemos que hacer es aprovecharla porque en los encuentros en los que la hemos tenido no hicimos. Vamos a ir con todo y vamos a ver si nos llevamos el derbi.

Qué le dice a su sufrida afición.

No se deben desesperar porque las victorias llegarán y lo vamos a conseguir. Ellos estarán con nosotras y estaremos luchando. Solo puedo decir que estamos súper agradecidas del apoyo que tenemos.