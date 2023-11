Del 19 de mayo, día en el que fue titular en el partido de la última jornada de la Liga F 22/23, al 19 de noviembre. Pasó ese tiempo sin competir por una lesión. ¿Se le hizo larga la espera?

Larguísima. En principio pensamos que iba a estar dos meses de baja. De hecho, me recuperé bien de la rodilla operada, la derecha, pero la izquierda empezó a darme problemas por la desadaptación y unas sobrecargas. Por eso se me hizo más largo el regreso.

¿Cómo se produjo la lesión?

A principios de mayo, justo antes de un partido contra el Levante Las Planas, fui a tapar un chut a puerta de mi compañera Claire, en un entrenamiento, y me hice un esguince de grado 2 del ligamento lateral interno. Además, me lastimé un poco el menisco. Dos semanas más tarde jugábamos contra el Atlético. Yo quería participar y el equipo necesitaba que lo hiciera, y llegué semilesionada. Para colmo, en la semana siguiente tuve la misma acción con Mari Jose. Ahí fue cuando se me rompió el menisco interno. Y al abrirme, se encontraron con el externo roto.

La operación se llevó a cabo a finales de agosto.

Sí, el día 28.

¿Por qué esperaron tanto?

Me lesioné a finales de mayo, pero en ese momento no tuve la oportunidad de hacerme una segunda resonancia. Me fui de vacaciones a Tailandia y ahí me di cuenta de que tenía algo mal en la rodilla. Al volver, como todavía no estaba con el equipo, decidí pasarme por un fisio externo que me dijo que tenía el menisco interno roto y que debía empezar a mover los hilos para que me hicieran más pruebas y se agilizara todo. En ese tiempo intenté fortalecer la rodilla y realicé entrenamientos aparte. Llegué a incorporarme al equipo sin pasar por el quirófano. Pero no pude evitarlo y me operaron.

¿Había estado antes tanto tiempo sin poder competir?

Afortunadamente, no. Pasé una vez por una cirugía en el hombro, pero coincidió con la temporada de la pandemia. La recuperación se agilizó bastante y apenas me perdí un poco de la pretemporada.

¿Qué ha sido lo peor?

Lo más difícil de llevar fue saber que no iba a poder iniciar la temporada con las compañeras. Me costó asumir que no iba a estar en el inicio de Liga con el equipo.

Cada vez intervienen más profesionales de la psicología en estos procesos. ¿Fue su caso?

Sí. No sabía cómo iba a afrontar la lesión, porque no había pasado por algo parecido. Me anticipé un poco y quise buscar ayuda externa para afrontar la operación. Afortunadamente, lo he sabido llevar bien. He estado tranquila.

Finalmente, pudo tener minutos en el partido del sábado con el Levante. ¿Qué tal fue?

A la hora de salir al terreno de juego, no noté miedo. Puede que alguna sensación rara por lo que me había pasado en la rodilla izquierda. Tuve más nervios por el partido que miedo por la lesión.

Se incorpora a una temporada que está en marcha. ¿Va todo tal como esperaba?

Estoy muy contenta con el inicio de la temporada. Hicimos las cosas bien durante el verano para tener un comienzo como este. Estamos demostrando que el equipo está preparado y capacitado para afrontar cualquier tipo de partido en la situación que sea.

Son novenas tras nueve jornadas. ¿Se les puede pedir más?

Siempre se nos pide alcanzar la permanencia, con la opción de seguir escalando puestos. A día de hoy, nos vemos con la posibilidad de mirar hacia arriba y pelear por estar más cerca de los puestos a los que estamos más acostumbradas nosotras y también la afición. Espero que el equipo se siga encontrando cómodo y demuestre que no está ahí por casualidad.

¿Cómo ha sido el cambio de San Isidro a Adeje?

El recibimiento en Adeje no lo tuvimos en años en San Isidro. La gente nos recibió con los brazos abiertos y nosotras intentamos devolver ese apoyo cada vez con buenos partidos, resultados y buen ambiente. Espero que esa alianza dure muchos años más.

¿Dónde puede estar el margen de crecimiento del club?

Somos uno de los equipos más humildes de la categoría. El club hace todo lo posible por acercarse a todas esas mejoras que la Liga va requiriendo. Se va adaptando poco a poco. Es cierto que otros dan pasos más grandes, pero estamos contentas por ver que la UD Tenerife sigue apostando por nosotras y quiere prosperar. Eso nos vale.Las nuevas generaciones van a saber aprovechar el momento, van a disfrutar de todo lo que hemos peleado nosotras y seguirán luchando por mejorar las condiciones.

Tiene contrato hasta junio de 2024. ¿Le gustaría renovar?

Termino contrato esta temporada. De momento, mi objetivo pasa por volver a coger sensaciones en el campo, por sentirme futbolista, por verme arropada por las compañeras y por seguir aportando al equipo. Y si vienen más renovaciones, estará encantada.