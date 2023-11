Titularidad sin gol

La historia del partido pudo haber sido otra si Ángel Rodríguez (La Laguna, 1987) decide mejor en una secuencia inmediatamente anterior al 1-0 para el Amorebieta. Pecó de generoso el artillero de Geneto, que no suele perdonar en situaciones así. Había sido la de ayer en Lezama su tercera titularidad de la temporada y segunda en liga, donde Asier Garitano había elegido –al menos hasta este momento– jugar siempre con un solo delantero, Enric.

Para Rodríguez fue su segunda coincidencia con el barcelonés en una alineación titular. Según recuerda, ya en Getafe habían hecho buena dupla y sus mejores dígitos habían venido de la mano de Gallego, con el que además comparte una muy íntima relación. No pudo ser ayer en una tarde aciaga para el Tenerife y también para el nueve isleño. No dejó de intentarlo, tuvo mucha influencia en el juego ofensivo general, disfrutó de ocasiones... pero no marcó.

Está viéndose repleta de dificultades la trayectoria de Ángel en su regreso a casa. Primero una lesión inoportuna en plena pretemporada, luego la expulsión en la jornada tres nada más salir al terreno de juego, más tarde las severas dificultades para hallar su sitio en el once. Con todo, no pierde la paciencia. «Yo estoy tranquilo», afirma, si bien el resultado de ayer invita justamente al desánimo y al desasosiego.

«Uno siempre tiene esa incertidumbre, dudas no. Cuando empezó a surgir la noticia, que fue cuando me reuní en marzo o abril con el club, tengo muchos amigos muy seguidores del Tenerife que me transmitieron que la gente estaba muy ilusionada con mi vuelta. Hasta que firmé, que fue en julio», relataba esta semana respecto al momento de su fichaje.

«Noto que la afición estuve muy feliz con mi llegada y es recíproco, porque yo estoy muy feliz de estar aquí. Lo que queremos es obviamente devolver toda esa confianza con resultados», afirma. Y es muy evidente que de momento está el Tenerife muy lejos de las posiciones cabeceras donde le gustaría vivir. «Lo que a todos ilusionaría es que tuviésemos opciones para ascender, estar peleando con los mejores. Y hay buena plantilla», diagnostica Rodríguez, aunque ayer las sensaciones fueran funestas.

«Yo siempre preferiré hacer un partido malo y que el equipo gane un 1-0, que al revés, marcar yo y que el Tenerife pierda», afira. La pena es que ayer ni lo uno, ni lo otro. Mal día para todos.