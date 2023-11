El Santa Cruz Echeyde disputa uno de los encuentros más complicados de la temporada y es que este miércoles, a partir de las 21:30 horas, y en la piscina Acidalio Lorenzo, recibe al poderoso CN Sant Andreu, un equipo que está poniendo en duda el dominio del CN Sabadell y el CN Mataró en la División de Honor femenina.

Las jugadoras de Carlos de la Torre, conscientes de que no tienen nada que perder ante el actual líder de la competición que no ha perdido ninguno de sus encuentros hasta el momento, espera tener una oportunidad para trabarle el encuentro. Después del subidón del pasado sábado y su victoria ante el CN Catalunya (12-11) y estar cerca de certificar su pase a la Copa de la Reina, las Guayotas esperan que hacer un buen encuentro para mantener el tono que han exhibido durante los últimos compromisos en espera de jugar el sábado contra el Real Canoe, conjunto de su liga particular.

Enfrente tendrá al equipo más goleador del campeonato con sus 113 tantos frente a los 73 tinerfeños, lo que indica el potencial ofensivo que atesara y en la que son protagonistas, entre otras, Elena Ruiz (18) o María Cordobés (13) y un elenco de jugadoras internacionales como Nona Pérez.

El objetivo tinerfeño es minimizar daños y dar la cara para mantener el nivel de juego que les está llevando a la regularidad poco a poco. Carlos de la Torre podrá contar con la totalidad de su plantilla.