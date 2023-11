¿Cómo se encuentra el Santa Cruz Echeyde tras la derrota del sábado ante el Catalunya (9-13)?

Fue una derrota dura porque creíamos en la victoria, lo que pasa es que venimos de un golpe muy duro tras perder ante el Sant Andreu (14-5) y en 72 horas cambiar las cosas no es fácil. Lo que sí es verdad es que el sábado no tuvo nada que ver con el día del Sant Andreu a nivel de anímico dentro del agua. Sí es verdad que el resultado es adverso y perdimos igualmente, pero la manera en la que perdimos fue diferente que ante el Sant Andreu. Contra ellos el partido se puso muy cuesta arriba con lo que nuestro ánimo decayó mucho y, en cambio, contra el Catalunya eso no pasó, incluso en los momentos más duros nos mantuvimos unidos y creímos siempre en la victoria. Lo que pasa es que no se dio y eso es lo que nos duele.

No obstante...

De todas maneras hay un punto muy importante, que es que estas derrotas nos están doliendo muchísimo y aquí hay una reflexión muy positiva: el hecho de que nos duela tanto es porque estamos trabajando bien, muy unidos y comprometidos y cuando una persona está así y las cosas no salen, pues el dolor es muy grande. Cuando un equipo deja de estar comprometido deja de entrenar bien. Es como si le diera un poco igual que las cosas salgan mal y eso no ha sucedido en ningún caso con nosotros.

Ya había vivido una situación parecida.

Sí, el primer año que estuve aquí ganamos dos o tres partidos en todo el año y se venía de ganar dos partidos en una temporada. Había jugadores que estuvieron un año natural sin ganar un solo partido, así que esto en el Echeyde no es una situación nueva y lo que pasa es que en estos últimos años se han logrado cosas increíbles y sorprendentes. Pero esa es la situación natural del Echeyde en División de Honor.

¿Y cómo se actúa en este tipo de situaciones de irregularidad a modo de derrotas?

Lo primero es trabajar la confianza del grupo. Esto es lo primero que hemos hablado entre todos. Luego conseguir que el grupo se mantenga unido y si tenemos esto, que lo tenemos como dije antes, pues el camino es mucho más fácil, que es seguir trabajando y analizar qué es lo que hay que mejorar. El problema de esta situación es cuando el equipo empieza a descomponerse y ahí sí que es un problema más profundo y difícil de solventar, pero no es nuestro caso. Como entrenador estoy en un momento difícil, pero tengo plena confianza en que las cosas irán bien porque el grupo está unido y muy comprometido.

Es muy importante, entonces, que el equipo no se deje ir en estos tres últimos partidos de la primera vuelta (Rubí, Sant Feliu y Mataró).

Sí, pero de todas maneras a nivel de resultados la situación no es tan trágica como parece. Es una cuestión de calendario. Dicho de la manera de que se han perdido siete de los ocho encuentros puede parecer muy negativo. Hay que darse cuenta de que en realidad hemos perdido contra Sabadell (13-8), Barcelona (13-5), Terrassa (13-7) y Atlético Barceloneta (20-10), que son equipos contra los que siempre hemos perdido. Perdimos contra Sant Andreu fuera (14-5), que es un equipo al que nunca en la historia le hemos ganado; e igual contra Catalunya en casa (9-13), que el año pasado lo perdimos. El único resultado diferente respecto a la temporada pasada sobre las siete derrotas fue contra el Mediterrani fuera, que el año pasado le logramos ganar (6-7) y en este hemos perdido (12-8). Pero es que el año pasado le logramos ganar por primera vez en la historia del Echeyde porque es una piscina dificilísima.

Entonces, si miramos los resultados de esta campaña con respecto a la temporada anterior tienes que hemos hecho exactamente lo mismo. Lo que pasa es que la manera en la que han venido los partidos con el calendario que tenemos, pues parece mucho más dramático cuando en realidad no lo es.

Entonces es una cuestión de tener tranquilidad y ver las cosas con otra perspectiva.

Claro, es que es la realidad porque no hemos hecho un resultado diferente, solo ante el Medi. Este año nos han tocado los cuatro difíciles al principio con lo que de entrada tienes cuatro derrotas y no le hemos ganado el Medi, que ganarle allí es muy complicado. No entra en lo normal. Lo que sí ha cambiado es que contra el Sant Andreu el resultado fue más abultado, pero a nivel de resultado es el mismo.

¿Y qué diferencia encuentra en su equipo entre un año y otro? ¿El gol tras las salidas de Adrián Magriñá y Víctor Alegre?

El año pasado tuvimos una estructura en la que había un jugador que marcaba muchísimos goles y de hecho quedó entre los máximos goleadores de la liga (Víctor), entonces este año esta función se tiene que repartir entre otros y eso requiere tiempo. Marcar goles es una faceta de juego que es muy específica, determinante y difícil. De hecho este año estamos teniendo muchas opciones en ataque, pero no nos acaban de entrar, entonces entra dentro de lo normal que después de venir de una campaña en la que nuestros dos máximos goleadores se van, pues que nos cueste reemplazar esos huecos, pero la calidad la tenemos y las opciones las creamos. Es decir, va a requerir más tiempo o menos y ahí está el trabajo de Edu (Hernández-Caldas) y mío para que sea lo más rápido posible, pero sí se ocuparán esos huecos tarde o temprano.

Una cuestión de paciencia.

Sí, porque el objetivo es la permanencia, que nadie se olvide porque siempre lo repetimos, pero lo que pasa es que hemos hecho milagros en los últimos años, pero nuestra realidad es esta. Es lo normal lo que está pasando por dónde estamos, por quiénes somos y por todo. ¿Venimos de lograr milagros? De acuerdo, pero lo normal es esto por lo que no hay alarmas ni dramatismos. Para nosotros la permanencia es que todo ha salido bien.