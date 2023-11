Alba Torrens: "Venir a Tenerife me trae recuerdos maravillosos"

¿Con qué sensaciones ha llegado la selección española a Tenerife?

Pues ha sido aterrizar aquí y venirte a la mente y al corazón muy buenos maravillosos. Cuando hemos llegado hablábamos de esos grandes y maravillosos momentos de las anteriores ocasiones, sobre todo de ese Mundial de 2018; no solo por lo que se consiguió, sino también por cómo se vivió. Nosotras y la afición. Esa conexión que hubo y lo que disfrutamos todos.

¿Cómo llegan en lo deportivo? ¿El ser las actuales subcampeonas de Europa les mete presión extra en esta fase clasificatoria?

Creo que de las cosas buenas de este equipo es que en estos últimos años siempre se cuenta con España para que esté arriba. Y eso es una buena señal y la confirmación de que se han hecho las cosas bien, con unos resultados que han acompañado y que han permitido a este grupo estar arriba una y otra vez, algo que resulta muy difícil. No sé si llamarlo presión, pero sí sabemos que todos esperan que España esté de nuevo ahí. Lo tratamos de gestionar centrándonos en el día a día. Sabemos que este tipo de ventanas en medio de la temporada son complicadas, ya que te obligan a cambiar el chip muy rápido. Pero también somos conscientes de lo que toca y estamos muy contentas de esta primera victoria contra Croacia, y ya pensando en el partido contra Austria.

Ya lleva en el cargo algo más de dos años, ¿pero qué diferencias puede haber entre Lucas Mondelo y Miguel Méndez?

Al final son dos grandes entrenadores, cada uno a su manera y siendo uno mismo. Hay que destacar todo lo que este equipo ha conseguido, primero con Lucas y ahora con Miguel Méndez. por ejemplo, con una plata en el Europeo el verano pasado que hay que valorar muchísimo después de dos años complicados.

Desde fuera ha generado muchos comentarios y polémica, pero. ¿cómo se lleva dentro de la selección la nacionalización express de la norteamericana Megan Gustafson?

Para nosotras es una alegría poder contar con una jugadora como Megan. La vemos como una más del equipo y deseamos que la recuperación de su lesión sea positiva y pueda estar con el equipo para competir en los próximos eventos.

Si juega contra Austria en el Santiago Martín se situaría a un solo partido de las 200 internacionalidades absolutas. No es una cifra cualquiera...

Uyyyy... Eso no sé si verlo como positivo o como negativo, porque quiere decir que ya llevo bastantes años jugando a esto. Al final estos momentos no dejan de ser números, pero con lo que sí te quedas es con esos instantes que has vivido; lo piensas y lo que me sale de corazón es agradecimiento. Agradecimiento por tener la suerte de haber formado parte de este equipo durante tantos años y ser partícipe de tantas experiencias maravillosas. Haberlas compartido con grandísimas personas con un corazón enorme, que es lo que realmente le da sentido a todo. Esos 200 partidos no dejan de ser un número, pero sí echas la vista atrás, agradeces el camino y lo que se ha disfrutado.

Precisamente en esa siguiente ventana de febrero de 2024 España afrontará el Preolímpico de París. ¿Se ve en unos cuartos Juegos?

Sí, sí, nos vemos allí. Pero igual que soy soñadora, también soy realista, y queda un camino largo para llegar. Como nos hemos metido en todos los anteriores, parece que estar en unos Juegos es fácil, pero es todo lo contrario. Somos conscientes de la dificultad del Preolímpico ya que nos vamos a enfrentar a grandes selecciones. Por ello debemos ir día a día, centrarnos primero en esta ventana, después unos meses en nuestros respectivos clubes... Ir paso a paso para llegar al Preolímpico en las mejores condiciones para competir. Soñamos con estar en París, pero debemos mantener los pies en la tierra.

Tras volver el año pasado a España ya ganó la Liga Endesa con el Valencia. Pero en su currículum de lo poco que falta es la Copa de la Reina...

Tengo alguna turca y alguna rusa, pero la Copa de la Reina me falta, sí. Era un objetivo el año pasado y lo vuelve a ser en esta temporada. En el Valencia Basket queremos luchar por todo, y ahora nos toca hacerlo para clasificarnos y luego para competir por ella. Queda lejos y un largo camino por delante, pero la Copa es un torneo que hace ilusión, de pocos partidos, muy abierta...

Es compañera de equipo y tinerfeña. ¿Qué nos puede decir Alba Torrens de Elena Buenavida?

¡Elenita! Lo primero, que es una persona fantástica. La conocí el año pasado y de primeras me conquistó su persona. Y luego, como jugadora, posee muchísimo talento, está demostrando ya que puede estar en un equipo de primer nivel como el Valencia. Está siguiendo su proceso, pero no nos podemos olvidar de la edad que tiene. Y además de ello, hay que valorar el trabajo y las ganas que le pone, pero sobre todo una gran madurez, tanto dentro como fuera de la pista, que precisamente a veces hace que me olvide de la edad que tiene. Nos ayudamos mucho entre las dos, y puedo decir que estoy aprendiendo de ella.

¿La ve llegando a corto o medio plazo a la selección absoluta?

Por supuesto que es uno de sus objetivos, pero ese momento, cuando tenga que llegar, llegará. Todo tiene su proceso y debe ir paso a paso. Con sus cualidades diría que sí.

La presencia de Elisa Aguilar como presidenta de la Federación Española, ¿es un refuerzo y un impulso extra para el baloncesto femenino?

Para el baloncesto en general. No hablaría de femenino o masculino, porque se trata de una persona que se ha preparado mucho, y que llega a esta posición por méritos. Elisa va a dedicarse de lleno y a trabajar para hacer que todo sea un poquito mejor. Para mí, personalmente, es una alegría; estoy muy contenta por esta nueva etapa, y también por ella.