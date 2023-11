Natalia Ramos, pasado, presente y futuro de la UD Tenerife. La centrocampista tinerfeña, de 24 años, firmó la ampliación de la duración de su contrato por tres temporadas más, hasta junio de 2027.

Sus inicios fueron como los del club. Empezaron de la mano. De hecho, se unió al equipo el año de su fundación. Ella solo tenía 14. A partir de ahí, vivió, entre otras cosas, el ascenso a Primera División logrado en Sevilla en 2015. Una vez en la máxima categoría, pasó una corta etapa en el Levante –curso 17/18– antes de volver a casa. En el camino, se proclamó campeona de Europa con la selección española sub 19 en 2017 y se colgó la medalla de bronce en el Mundial de esa categoría en 2016.

Ya ha rebasado la cota de los 240 partidos con el Costa Adeje, entre los que se incluye medio centenar en Segunda División.

En el presente ejercicio se ha consolidado como una de las titulares fijas en los planes de José Hererra. De hecho, lo ha jugado todo en los siete encuentros celebrados, es decir, los 630 minutos.

«Poco tuve que pensar cuando recibí la oferta para renovar», contó en los canales de comunicación del club. «Estoy muy feliz y trabajo con la misma ilusión que el primer día», añadió la blanquiazul.

«Debuté en Primera División con 16 años y después de un tiempo de aprendizaje y de muchas experiencias vividas, puedo decir que he escogido el mejor camino para continuar con mi carrera, así que me siento muy afortunada», afirmó Ramos, para quien es un «orgullo» defender la camiseta de la UDTenerife. «Quiero dar gracias al club por los valores que me ha aportado para llegar a ser la futbolista que soy», dijo sin olvidar las enseñanzas recibidas de su familia a lo largo de su desarrollo.

En el plano colectivo, el Costa Adeje sigue preparando la visita al Levante Las Planas. El partido de la octava jornada de la Liga F se jugará este domingo, a las 11:00.Son dos equipos vecinos en la clasificación. Tienen los mismos puntos (12). El Levante Las Planas es sexto y está por delante por una corta diferencia en el golaverage.