¿Cómo está viviendo el comienzo de la temporada, teniendo en cuenta el tiempo que pasó sin jugar por una lesión? Ya ha podido participar en cinco partidos del presente curso.

Aún no estoy al cien por cien. Me falta trabajo. Vengo de tener molestias, de volver a entrenar, de tener molestias...Lo importante es que lo he hecho bien en los pocos minutos que he tenido. De eso se trata, de aprender, de trabajar y de saber que en algún momento volveré a dar mi máximo nivel.

Va por el buen camino.

Sí. Disfruto de cada minuto y trato de hacer las cosas bien. Eso se está notando en el campo.

¿Cómo se produjo la lesión?

Hace dos años tuve un problema de menisco. Lastimosamente, la recuperación fue demasiado larga. Pero he ido cogiendo ritmo y estoy de nuevo con el equipo.

¿Fue por algo puntual?

Por un movimiento tonto. Fue algo que no esperaba. Estaba en mi mejor momento. Pasó como todo:cuando nos toca, nos toca. Estuve una temporada completa sin jugar; un año y dos meses. El regreso ha sido complicado, pero ahí vamos, cogiendo sensaciones de nuevo a pesar de las molestias.

¿Regresó con miedo?

No me ha dado miedo. Cuando entro en el terreno de juego, se me olvida todo. Voy a lo que voy y ya está. Me centro en mi trabajo.

Pero un año es demasiado.

Fue uno de los peores momentos de mi carrera. Por la rodilla y por mi mente. Estaba fatal, me quería ir a mi casa y no jugar más. Le decía a mi madre que no quería saber nada del fútbol por lo complicado que estaba siendo todo. La ansiedad que tuve, me afectó al estómago. Fue un proceso muy complicado. Pero ya estoy acá nuevamente y quiero demostrar que todavía tengo mucho que dar.

¿Pensó en dejar el fútbol?

Sí. En ese momento había caído en lo más hondo y no quería jugar más. Quería retirarme, estar en mi casa, no saber nada del fútbol...

¿En qué o quiénes se apoyó?

En las pocas personas que estuvieron ahí, levantándome. No fueron muchas. Lo agradezco. También me apoyé en mi familia, que me motivó para que siguiera y no perdiera la poca fuerza que tenía. Pensaba en todo lo que me había costado llegar a ser profesional.

Ahí, el club puso de su parte ofreciéndole la renovación.

El presidente, Sergio (Batista), me dijo que me iba a renovar por una temporada más –hasta 2025– para que me quedara tranquila en Tenerife y pudiera recuperarme bien. Me ayudó un montón.

¿Cómo es su vida en la Isla?

Como cualquier jugadora extranjera, extrañas tu casa, tu país. Pero es lo que hay, tenemos que adaptarnos a las circunstancias y seguir trabajando. Para eso vine. Pero me he integrado muy bien.

¿Se dedica solo al fútbol?

Por ahora me dedico solo al fútbol. A lo mejor, en un tiempo me planteo sacar la carrera de entrenadora o de preparadora física.

Venezolana de Guasdalito. ¿Cómo es su lugar natal?

Es un pueblo muy pequeño. Es llano, tiene casas rurales y muchos animales. No es una ciudad. Es un lugar súper tranquilo. Y como tengo allí a toda mi familia, para mí lo es todo. Está cerca de la frontera con Colombia, pero está muy lejos de todo. Para llegar a mi casa, saliendo desde la Isla, tardo dos días. Y no voy por Caracas, sino por la frontera de Colombia.

¿Cómo es su familia?¿A qué se dedican sus padres?

Mi madre trabaja en el comedor de una escuela. Es lo que ha hecho siempre. Y mi padre, en lo que sale. Nunca ha buscado algo estable, sino que ha hecho lo que ha considerado mejor para la familia. Tengo dos hermanas y un hermanito. Soy la mayor. Y sobrinos. Sé que están muy orgullosos de mí y también sé que me extrañan. En vacaciones iré a casita de nuevo.

¿Le resultó fácil comenzar a jugar al fútbol en su pueblo?

No. He pasado por tantas cosas... Empecé por medio de un tío que le dijo a mi padre que me llevara a una escuela de niños. Así empecé, con 7 años. Veían talento en mí y me llevaban. Y después de salir de los entrenos, me ponía a jugar en una cancha de asfalto.No descansaba. Mi vida era el fútbol. Y mi padre me apoyó. Pero pasamos por muchas dificultades:teníamos que trabajar para poder pagar los pasajes, tuve una bacteria en los pulmones durante un tiempo y estuve parada... Tuve que superar muchos obstáculos para ser profesional. También fue difícil competir con tantas jugadoras para ganarme un puesto en la selección. Nada es sencillo en esta vida. Al final, se lo agradezco a mi Dios y a esas pocas personas que han estado en mi carrera. En el fútbol de Venezuela, todo es un poco jodido. Empecé con equipos masculinos y luego pasé a un equipo femenino. Mi carrera arrancó, de verdad, cuando llegué a la selección. Desde mis 13 años no he parado:selección, fútbol venezolano, fútbol colombiano y ahora esta etapa actual en España.

¿Tenía acceso a material deportivo para poder entrenar?

Tuve que ir al gobierno de mi pueblo para pedir y poder tener unas botas. También tuve que trabajar para tener mis útiles. Es como todo. No teníamos recursos.

Su primer equipo en Venezuela fue el Zamora FC. Pero no está cerca de Guasdalito. ¿Cómo se las arreglaba para llegar?

Cuando llegué al Zamora tenía que viajar siete horas para jugar. Con la misma, volvía por la noche.

¿Catorce horas en un día?

Salía de madrugada, llegaba, jugaba y regresaba a mi casa.

En guagua.

Sí. Allí le dicen bus. Me tenía que gustar para hacer algo así.

¿Cuáles fueron sus mejores experiencias con la selección?

Cuando fuimos campeonas en el Sudamericano –sub 17 de 2016–. También, cuando fuimos al Mundial –sub 17 de 2016–. Esos dos momentos fueron muy especiales. En el Mundial fui una de las mejores asistentes, junto a una japonesa. También he podido competir con la absoluta. Todavía soy joven y espero lograr muchas cosas. Tengo sueños por cumplir.

Toda esa etapa quedó recogida en un documental titulado Nos llaman guerreras. ¿Cómo fue ese acercamiento al cine?

Fue una experiencia muy interesante. La cinta cuenta la historia de cinco jugadoras de aquella selección. En mi caso, muestro cómo vivía en Guasdalito y lo mucho que me costó llegar. La película es muy emotiva. Creo que si la vuelvo a ver, me pongo a llorar.

Por esa época apareció la UDTenerife en su vida. ¿Qué pensó cuando recibió la llamada?

Fue en plena pandemia. Me llamó mi agente. Me dijo que tenía dos opciones en España, el Deportivo de La Coruña y el Tenerife. De entrada, pensé que pasar unos años fuera de mi casa iba a ser complicado. Le di muchas vueltas antes de tomar una decisión. Me comentaron que en Tenerife iba a poder coincidir con dos venezolanas, Nay –Cáceres– y Wilmary –Argüelles–, y que me iba a encontrar un ambiente parecido al de mi país... Pensé:pues nada, me voy al equipo en el que están mis compañeras para no estar sola. Me motivó la idea de saber que me iba a encontrar con más venezolanas.

Le pregunto por el presente. ¿Les dura la alegría por el triunfo ante el Atlético de Madrid?

Todavía estamos con la buena sensación. No fue nada sencillo, pero todo el equipo y el cuerpo técnico hicimos un gran trabajo.

¿Hasta dónde puede llegar el Costa Adeje esta temporada?

Tenemos un equipazo, como otros años. Esperamos llegar un poco más lejos que la temporada pasada, mirar para arriba en la clasificación y no para abajo. Pero eso es algo que se tiene que ir dando en cada partido. Y para eso hay que continuar trabajando duro, porque estamos dentro de una Liga que cada año es más fuerte.

Tiene mérito.

Otra temporada más estamos ahí. Nos va muy bien en todos los sentidos. Hemos avanzado un montón y hemos aprendido muchas cosas. Esa es la línea a seguir.

¿Cómo le ha sentado al equipo la mudanza a Adeje?

Todo ha sido positivo. El campo es diferente. Las instalaciones están muy bien. Es algo que se ve. Además, va más gente de lo habitual, hay mucho más apoyo. Eso es muy importante para nosotras.