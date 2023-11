El presidente de la Federación Insular de Atletismo de Tenerife, Wenceslao Fernández, aseguró ayer que su junta directiva "dimitirá" y echará el cierre de la entidad el día 15 de diciembre, si no se actúa contra la situación de parálisis existente en el atletismo "provocada" por la Federación Canaria de Atletismo y su gestión por parte del actual titular, Alberto Hernández.

Así lo adelantó este lunes el dirigente tinerfeño ante la lentitud en la puesta en funcionamiento del Comité Canario de Disciplina Deportiva del que es responsable la Viceconsejería de Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias que dirige Ángel sabroso. Se trata de un órgano esencial y necesario para resolver el conflicto existente entre las federaciones insulares y la Regional, que hace dejación de sus funciones en la gestión de la actividad deportiva, según han denunciado distintos estamentos del colectivo del atletismo.

En este caso, Deportes ha abierto un expediente a la Federación Canaria de Atletismo cuya resolución se hizo efectiva el pasado 10 de octubre y en la que se le solicitaba información de las distintas asambleas celebradas, de las competiciones organizadas o de las selecciones que han representado en los campeonatos nacionales, entre otras, sin que hasta el momento lo haya hecho, apunta el propio Fernández.

La situación es tan crítica que el Wenceslao Fernández ha dicho "hasta aquí", ya que la lentitud de los procedimientos pondrán en quiebra a la federación que dirige, algo que puede sucederá a partir del día 15 de diciembre. Los impagos a la Tinerfeña alcanzan los 45.000 euros, una cantidad que se puede incrementar una vez se abran los plazos de renovación y licencias de clubes y atletas.

El conflicto entre las federaciones Insulares y la Canaria fue denunciado por las primeras tras los reiterados impagos que han sufrido desde el ejercicio 2022, así como la falta de ayudas económicas y de logística a selecciones, clubes y atletas en competiciones de ámbito insular, regional y nacional.

En este caso, la gestión del todavía presidente de la Canaria, Alberto Hernández, está en entredicho desde distintos frentes, tanto deportivos como administrativos. Tanto es así que tiene un procedimiento judicial abierto que le investiga por cuatro presuntos delitos: uno continuado de malversación de caudales públicos, otro de administración desleal, un tercero de apropiación indebida y un último delito continuado de falsedad documental.

A pesar de la primera iniciativa de Comité Canario de Disciplina Deportiva, Wenceslao Fernández considera que es un gesto insuficiente por los plazos que se abren, por lo que "si de aquí al 15 de diciembre la situación no da un giro nos quedamos sin atletismo". Tanto es así que "desgraciadamente estamos preparando la liquidación de empleados y la dimisión de toda la junta. No vamos a seguir así, no vamos a tener dinero para hacer algo, con lo cual, lo mejor es que nos vayamos y liquidemos a los empleados que tenemos y dejemos la llave a quién corresponda".

"Todavía estamos en espera sobre algún movimiento más de Deportes, pero las cosas van demasiado lentas. No se han hecho de forma efectiva. Todavía no se han nombrado los miembros del Comité Canario de Disciplina Deportiva, que son los que tienen que actuar", señala.

El presidente de la Federación Insular señala que "se han hecho cosas por parte de la Viceconsejería de Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, que ha notificado a la Canaria la reclamación de información requerida... pero al final lo que cuenta es la efectividad y no la hay de momento. Estamos bastante preocupados, la verdad".

Wenceslao Fernández dice que todo puede ir a peor, porque "Alberto Hernández sigue ahí y el día 7 (hoy) comienza la campaña de renovación de licencias de clubes, con lo cual se le empezará a ingresar dinero y no vemos que esto arranque de ninguna forma. Luego vendrá la renovación de licencias de los atletas... al final, juntar lo que nos deben más lo que nos van a deber, porque eso no tampoco nos lo devolverán, nos impide seguir. Lo gracioso es que Alberto saca las cuotas sin ser aprobadas".

Es por ello por lo que "como plazo máximo, el 15 de diciembre voy a liquidar al personal porque no vamos a poder pagarles y nosotros presentaremos la dimisión y nos iremos. Así de sencillo", sentencia el dirigente.