Vidorreta: «Empieza a haber brotes verdes»

Txus Vidorreta, entrenador del Lenovo Tenerife, se mostró «muy contento» del triunfo «coral» conseguido en la prórroga frente al Bilbao Basket en Miribilla, una victoria que enmarcó dentro de los «muchos brotes verdes» que ve en su equipo y que espera que ratifiquen la próxima jornada. «Estuvimos más sólidos en defensa contra el Girona, pero esta vez ha sido un triunfo contra un rival que ha jugado muy bien», añadió.

«Ha sido un gran partido con buen baloncesto. El Bilbao venía jugando bien y nosotros estamos recuperando el tono. Hemos llevado la iniciativa la mayoría de los minutos, pero nos viene sucediendo, y este año se nota más, que perdemos ventajas y hacemos que los partidos sean de ida y vuelta. También tiene mucho mérito haber ganado a un rival que mostró acierto cuando ha estado por debajo», explicó el técnico. Vidorreta se felicitó de que cuando los locales consiguieron darle la vuelta al marcador su equipo «sacó el carácter que se necesita en una situación como esta», que tenía a los suyos «últimos hace cuatro jornadas».

«Hemos encontrado a jugadores enchufados que han sabido seguir llevando la iniciativa, aunque la victoria podía haber caído para cualquiera de los dos equipos», añadió el de Indautxu, quien a nivel individual reconoció el papel de Dusan Ristic «para controlar en defensa y aparecer en ataque en momentos decisivos». «Mi baloncesto no es sencillo, y para alguien que no ha tenido opciones de conocer lo que queremos, no es fácil; ya nos viene ayudando y esta vez ha sido muy importante», añadió sobre el serbio. «Pero ha sido un triunfo coral, sobre todo basado en los manejadores», dijo igualmente, aunque no escondió la necesidad de «ofrecer más garantías en el tiro desde fuera cuando tus rivales se cierran».

A título particular, el técnico aurinegro insistió en que «Fitipaldo y Sastre ya llevan varias jornadas siendo determinantes; a Sasu le está costando más». «Ahora toca ratificar estos brotes verdes el próximo fin de semana», concluyó.