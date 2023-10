"Una de las mejores cosas que me han pasado es estar en la UD Tenerife"

Lo de Aline Reis (Sao Paulo, 15/4/1989) y la UDTenerife fue un flechazo mutuo. Por mucho tiempo que pase, aunque ella se haya ido y haya vuelto, queda una unión indisoluble, un vínculo que va más allá de un impecable rendimiento deportivo. «Me siento rodeada de personas que me hacen mejor y eso es un lujo», afirma la brasileña.

¿Cómo se encuentra?

Me siento bien. Estoy contenta e ilusionada por estar una temporada más con la UD Tenerife.

¿Siempre tiene esa energía?

Lo intento. Cuando uno hace lo que ama, es más fácil. Ser jugadora de fútbol también tiene sus dificultades, como en cualquier trabajo, pero si eliges algo que te apasiona, pasas mejor los problemas.

La imagino ejerciendo de líder en el vestuario. ¿Es así?

A ver, creo que puedo ser líder más por los ejemplos que por las palabras. Ahora ya domino un poco más el español, pero no hablo mucho. Intento liderar con mi actitud y con un buen trabajo.

¿Le costó mostrarse así cuando jugó en Finlandia y Hungría antes de venir a Tenerife?

La verdad es que lo pasé muy bien, principalmente en Finlandia. El clima no ayuda –el verano y el sol nos dejan a todos más contentos–, pero me encantaron los finlandeses. Son personas alegres. Valoran la naturaleza, los días con buen tiempo... Me fue muy bien. Lo pasé genial. En Hungría fue un poco diferente. La situación con el club no fue tan buena, no se hacían las cosas de la mejor manera. Pero yo intento adaptarme. En España es mucho más fácil. La cultura española, y sobre todo la canaria, es muy parecida a la brasileña. Pero siempre se puede aprender de cada sitio en el que estás. Y si el lugar es diferente, aprendes todavía más porque miras las cosas desde una perspectiva distinta y eso viene muy bien.

¿Qué pensó cuando le ofrecieron jugar en Tenerife?

Ya tenía la intención de venir a España, porque en 2018 escuchaba que la Liga estaba creciendo un montón, que tenían la intención de invertir. Tenía compañeras de la selección, como Joyce (Borini), que ya estaban en España. En una convocatoria de la canarinha, Joyce estaba conmigo. Ella jugaba en el Valencia, pero ya estaba pensando en fichar por la UDTenerife. Me dijo:ellos necesitan a una portera y tienes que venir conmigo, porque quiero que juguemos juntas y porque sé que te vas a enamorar de la Isla y de las personas. La verdad es que me ilusioné mucho. Además, tuve la oportunidad de venir antes del comienzo de la temporada. En realidad, vi lo que me había dicho Joyce. Me enamoré y fue muy fácil firmar.

En febrero de 2023 inició una segunda etapa en la UDTenerife. Dijo que había tenido suerte por haber recibido esa oferta. ¿Sigue teniendo esa sensación?

Claro. Cuando las cosas no salen como esperas, pasas un día raro o tienes estrés, el mejor antídoto es dar las gracias por las cosas buenas que tienes, y una de las mejores cosas que me han pasado es este equipo. Para mí es una verdadera familia. Incluso cuando no ganamos, doy las gracias porque esos momentos también te hacen crecer. Me siento absolutamente afortunada por estar en el lugar en el que se encuentra mi equipo y, además, en el que tengo muchos amigos. Me siento rodeada de personas que me hacen mejor y eso es un lujo.

Un equipo al que no le van mal las cosas. Después de cinco jornada, lleva nueve puntos y es séptimo.

Ganando o perdiendo, siempre hay algo que mejorar, un análisis que hacer, un punto de evolución... Como jugadora, es lo que he intentado hacer, es algo que me ayuda a seguir enfocada en cada temporada. Para una deportista, eso es súper importante. Aquí, como grupo, también lo hacemos. Afortunadamente, de cinco partidos hemos ganado tres y eso es algo muy positivo. Ahora bien, me fijo en las dos derrotas y pienso en cómo mejorar lo que hicimos, porque siempre se puede hacer un poco más. En cualquier caso, todos los equipos estamos encontrándonos en el campo, afinando cosas... Nadie está jugando un fútbol súper fluido todavía. Yeso es natural. Estamos en las primeras jornadas.

Vienen de dos triunfos por 1-0. Se supone que los resultados cortos hablan bien de la madurez de los equipos.

Una victoria por 1-0 te da los mismos puntos que otra por 5-0. Hay que recordar que en los tres partidos que ganamos mantuvimos la portería a cero. Eso es súper importante. Demuestra una solidez defensiva, y no solo de la portera, sino de todo el equipo.

Todo eso, con la dificultad añadida de la acumulación de lesionadas. ¿Cómo lo van llevando?

Todas son jugadoras súper importantes en la plantilla. No es una excusa, pero estamos hablando de muchas compañeras. Es algo que cambia la manera de plantear los partidos, porque, al final, no tienes los cambios que podrías utilizar. A pesar de esas adversidades, hemos hecho un buen trabajo y hemos sacado resultados positivos.

¿En qué lugar sitúa a José Herrera?

Es un entrenador muy preparado. Conocí a José en 2018. Era el analista del equipo. Siempre ha currado mucho, es un apasionado del fútbol, es alguien que busca el conocimiento, que quiere evolucionar. Los años que pasó fuera le sirvieron para prepararse para estar a la altura de ser el técnico principal y tener protagonismo con nosotras. El equipo confía mucho en su trabajo. Siempre que nos pide algo, intentamos hacerlo lo mejor posible. Ese es el ejemplo ideal para demostrar que una plantilla respeta a su entrenador. José va a seguir creciendo. A su corta edad ha conquistado mucho y sigue siendo ambicioso. Eso es algo muy importante, porque creo que uno no se puede parar y pensar que todo el trabajo ya está hecho. Pienso que José es el entrenador correcto para nosotras.

Madrid CFF, Atlético, Levante Las Planas y Levante.Se enfrentan ahora a los cuatro equipos que tienen por delante.

En realidad, cualquier partido tiene mucho peso para nosotras. Sabemos que no vamos a ganar con el simple hecho de estar en el campo, porque esta Liga es muy competitiva. Además de talento, hay que poner trabajo, esfuerzo y enfoque de principio a fin. Da igual que sea el último o el primero. La actitud debe ser máxima.

¿Qué tal con la mudanza al campo municipal de Adeje?

Adeje nos ha tratado muy bien, es un municipio muy serio. Intentan hacer las cosas lo mejor posible. La prueba más clara está en los días previos al debut ante el Real Madrid. Había como 30 trabajadores pintando, arreglando los vestuarios... Estaban súper ilusionados por tenernos allí y por preparar el estadio para nosotras. Una mira eso y piensa que ese ayuntamiento nos valora y tiene gente apasionada del fútbol. Eso te da más ganas de jugar con corazón y honrar a esas personas.

Hablando de afición, ¿nota el efecto del éxito de la selección española en el Mundial?

Por supuesto. Es algo natural. Tenía que pasar. A la gente le gusta conocer a esas jugadoras, pensar en el privilegio de ir a un partido en el que van a participar las campeonas del Mundo. Hay que valorarlo. Y me alegro de que esté pasando en España. En 2018 ya veía que esta Liga iba a tener un futuro prometedor, muchas ganas de crecer. Cinco años después, son campeonas del Mundo. Y de las que estaban en esa selección, todas menos dos juegan en España.

Acaba contrato en junio de 2024. ¿El presidente Sergio Batista ya le ha propuesto seguir?

Siempre espero que Sergio esté listo. Estamos en el inicio de la temporada, pero él siempre encuentra el momento. Aquí estoy a gusto, contenta, y si todo sigue así y el club está interesado en tenerme, creo que todo va a salir bien.

Entonces, le gustaría seguir.

Pregúntaselo al presidente en la próxima entrevista... No, es broma. Como experiencia propia, normalmente en noviembre y diciembre es cuando se habla de estas cosas. Es lo que suele hacer Sergio, porque también tiene que ver cómo marcha la temporada.