No parecía fácil y así fue. El Santa Cruz Echeyde logró sus primeros tres puntos este sábado ante un aguerrido Real Canoe que vino a la Isla con el objetivo de chafarle el día del estreno a los de Albert Español en su casa. No sucedió finalmente, ya que los tinerfeños elevaron al marcador final un 9-5 justo, pero un tanto engañoso porque el conjunto madrileño se lo puso complicado por momentos.

Lo que sí demostraron los chicharreros es que se saben poner el mono de trabajo cuando hace falta cavar en la trinchera, una particularidad que no está al alcance de todos los equipos. No le queda otra al Echeyde de todas maneras, ya que su mordiente es un plus en esta competida liga.

Bien es verdad que los locales tenían el cuchillo entre los dientes desde el minuto uno, pero no es menos cierto que al Canoe se le permitió mucho en defensa en cuanto a exclusiones se refiere. Esta situación llegó a desesperar por momentos a los tinerfeños que veían constantemente cómo la defensa visitante no era castigada por su proceder al límite de la legalidad. Muy clarificadoras las exclusiones: once para los santacruceros y solo cuatro para los de la capital. Ver para creer.

Aun así, el Santa Cruz Echeyde aguantó el tipo, supo trabajar la victoria que se basó en el grupo, muy en la línea de lo que busca Albert en cada uno de los encuentros que disputa: defensa solidaria, sacrificio y oportunidades para todos a la hora de sorprender. En el apartado ofensivo destacaron por eso de los goles, Ash Molthen, Mees Keuning y Marc Salvador. Menciones especiales, además, para el mexicano Diego Mercado, que se las vio con la defensa visitante de todos los colores, o el siempre discreto Pablo Díaz, con un trabajo sordo pero efectivo para su equipo.

Y detrás el otro Diego, pero Malnero, que con 16 paradas fue nuevamente un muro, algo que tampoco sería posible sin las manos de los hombres de su defensa para evitar los tiros cómodos de los rivales.

Al comienzo fue el propio argentino el que advertía de que ayer era otro día de efectividad, ya que irrumpió con una parada muy aplaudida por la grada. Tras unos minutos de toma y daca y una mala recepción de los balones en el boya, Marc lograba el primero de los goles desde el 2 (1-0, 5:00), al que se le sumó otro, pero de Mees en superioridad, tras un pase medido de Pablo a la posición de boya que ponía el 2-0 en el espectacular marcador que por fin estrenó la Acidalio Lorenzo.

Pero no podía ser todo felicidad. Un robo en ataque de Iván Alcón (hermano de la chicharrera Elena de las Guayotas) permitió una contra que aprovechó Enrique Nuño para recortar diferencias a falta de 22 segundos para la conclusión. Una lástima, otro gol que encajan los chicharreros en el último ataque de un juego.

En el segundo, en menos de dos minutos el Echeyde ponía tierra de por medio gracias a dos tantos, uno de Ash sacando a relucir su zurda desde el 4 y otro de Diego Mercado en el boya tras un pase medido de Albert, un 4-2 (5:57) merecido que en ningún caso cerraba el partido.

Fue el momento en el que empezó el festival visitante en defensa amparado por un criterio arbitral discutible que fue percutiendo en el ataque local, algo que no ocurría en la portería defendida por Diego Malnero. Fruto de ello nació un gol de Alcón aprovechando una exclusión de Ferrán Soriano, rápidamente contestado por Albert de penalti provocado por el neerlandés Mees, muy activo en todas las facetas del juego (5-2, 4:54).

Tras incrementar la diferencia, el Echeyde encajó un 0-2 tras dos acciones del equipo de Emilio Bautista, un tanto de González desde el 4 y otro de Gutiérrez en el boya al aprovechar el rechace de un balón parado por Diego. Era el 5-4 (1:59) que presagiaba que el encuentro seguiría siendo complicado, como así fue. No obstante, a falta 29 segundos Ash devolvía la diferencia (6-4).

Tras el descanso llegó el momento de las defensas, haciéndose dueñas de cada centímetro de la lámina de agua, pero con la diferencia de que el Echeyde sufría exclusiones continuas sin que sucediera igual el otro lado de la piscina.

Era una situación desesperante: inferioridades continuas y Diego multiplicándose por tres para evitar la clara ventaja ofensiva visitante ante el desespero del Albert que veía cómo se trataba de forma distinta a una defensa y a otra. Aun así, el multiuso Pablo Díaz (1:27) tuvo tiempo de sorprender a Benavides poniendo en el luminoso un esperanzador 7-4.

En el último acto, más de lo mismo, control y templanza tinerfeña y desparpajo y dureza del Canoe en el intento de remontar el encuentro. Con una diferencia de tres tantos los de Albert siguieron buscando la portería y fruto de ello fue una contra montada por Iker que fue aprovechada por Mees, que puso la máxima diferencia en el marcador (8-4, 6:32). Y pudo ser más, ya que Javier Espinosa falló un penalti en a falta de 4:51.

En los minutos finales, el Echeyde ya se dedicó a controlar el partido y solo tuvo que esperar a la conclusión, a pesar de otro tanto de Nuño que fue rápidamente contestado por otro de Marc a unos segundos de la posesión de su ataque (9-5, 3:15). Al final, triunfo trabajado que permite estrenar el casillero de puntos de los chicharreros en la temporada 23/24.