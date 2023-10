¿Cómo ha sido su adaptación a Tenerife en estos dos meses?

Ha sido muy fácil. El equipo nos ha acogido a todos como si fuéramos una familia. Nos hemos sentido muy bien todos los nuevos, de hecho un comentario de Albert (Español) fue en la línea en la que ya no se diferenciaban quiénes llevaban mucho tiempo y quiénes no. Eso es algo muy positivo.

¿Es lo que esperaba o estaba a la expectativa ante lo que se podía encontrar en el Echeyde?

De verdad, era lo que me imaginaba. Albert ya me había comentado que al ser una plantilla con gente de fuera y como aquí no teníamos nuestro grupo de amigos que teníamos allá, pues se hacía mucha piña. Obviamente, tampoco sabía hasta qué punto sería así y la verdad es que ha sido muy buena la recepción.

¿Y qué ha encontrado de distinto a otros clubes?

He estado la mayor parte de mi vida en el CN Rubí, unos 15 ó 16 años allí jugando y el año pasado firmé por el CNSant Feliu y di el paso al Santa Cruz Echeyde. Lo que se nota es el punto de profesionalidad que aporta Español, un hombre con un palmarés brutal y que ha estado en los mejores equipos. Él aporta todo lo que ha cogido de cada conjunto en el que ha estado y lo traslada al Echeyde. Es lo que me parece que sucede aquí.

¿Cómo valora este comienzo de liga y de competiciones con su club?

La verdad es que hemos tenido partidos duros y con equipos rivales que son top, de los que siempre están en buenas posiciones. Ahora este fin de semana nos toca un rival más directo (RealCanoe) y después algunos más. Hasta el momento han sido muy buenas sensaciones. Lo bueno es que también fuimos a Europa y aunque nos tocaron equipos fuertes, creo que hicimos un buen papel. En cualquier caso, en todos los partidos que hemos jugado nunca dejamos de luchar. Ahora vienen los partidos más importantes y pienso que vamos muy bien encaminados.

¿Y qué le ha transmitido Albert Español a usted y al grupo en este inicio?

Que al final podemos luchar contra cualquier equipo, eso está muy claro. El objetivo está claro, que es mantenernos en este nivel nacional, pero igualmente podemos competir con cada uno de los rivales contra los que juguemos.

La configuración del Echeyde ha cambiado esta temporada, incorpora mucho más peso en defensa y más variabilidad en ataque.

Sí, por supuesto. A mí me da la impresión de que hagas los cambios que hagas siempre tenemos un equipo fuerte dentro del agua. El conjunto no depende de un titular muy fuerte sin cambios después. El Echeyde es un equipo muy compensado y con muchos jugadores de calidad. Tenemos muchos cambios y de buen nivel.

Y eso le da un plus en esta liga tan competitiva.

Exacto, así es.

Ahora toca este fin de semana el Real Canoe y después equipos de la liga particular del Echeyde ¿Cómo se afrontan estos retos?

Ahora vienen los conjuntos con los que tenemos que cumplir [risas]. Ahí sí estaremos mucho más.

El Echeyde inició la temporada con el CN Sabadell, CNTerrassa y CN Barcelona y en todos ellos el equipo compitió a todos los niveles.

Exacto y con estos equipos el resultado final no llega a plasmar la sensación del partido y la igualdad. Es verdad que hay mucha gente nueva y al final tenemos que acoplarnos y corregir pequeños errores que en cada partido nos comenta Albert y que a medida que avance la temporada tenemos que ir mejorando. De todas maneras viendo esos choques como jugadores, aunque después el marcador reflejara un resultado, sí da la sensación de que estamos compitiendo, aunque por algún error el rival acabara cogiendo una ventaja. Siempre estamos ahí.

¿El Echeyde se podrá convertir en el protagonista de la liga esta temporada poniéndoles las cosas muy difíciles a los tops?

Sí [risas]. Creo que podemos intentar hacerlo igual de bien que lo hicimos la temporada pasada. Obviamente, es un trabajo muy difícil y complicado, pero siempre se puede conseguir. Estamos trabajando un montón y entrenando cada día con dobles sesiones y creo que lo haremos.

¿Qué le dice a la afición a tres días del estreno en la Acidalio ante el Canoe (sábado, 11:15)?

Que vengan a animarnos porque será un partido digno de ver y muy interesante. Cuanta más gente venga más se dará a conocer el waterpolo en las Islas. Que vengan.