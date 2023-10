El Mensajero todavía no ha ganado en su regreso a la Segunda RFEF, pero no ha estado tan lejos de hacerlo. De hecho, solo perdió uno de los cinco partidos jugados. El empate fue el signo en las visitas al San Fernando y, el pasado domingo, la Gimnástica Segoviana, y también en los encuentros celebrados en su casa provisional, el municipal de Breña Alta –se supone que el siguiente ya se jugará en el Silvestre Carrillo–. Como local no pudo ni con el Ursaria (1-1) ni con el Cacereño (0-0). La duda está en saber cuándo caerá la primera victoria. El enfrentamiento de hoy con el colista se presenta como una oportunidad que los rojinegros no pueden dejar pasar.

Los de Josu Uribe recibirán a un Montijo que sí sabe lo que es ganar, en la segunda jornada en Los Pajaritos, y que cierra la clasificación con esos únicos tres puntos. El entrenador podrá elegir entre todos sus futbolistas con la excepción de Cristian Abreu, que pasó esta semana por el quirófano. Uribe considera que el Mensajero «ya merece» ganar un partido. «Tenemos que hacer buenos los puntos que estamos sumando y dar continuidad a la solidez que está mostrando el equipo», dijo sobre un conjunto que solo ha encajado cuatro goles. «El hecho de que sea un rival de los que teóricamente pelearán por las mismas cotas que nosotros, no quiere decir que el partido vaya a ser menos difícil que otros contra los de arriba», añadió Uribe. «Iremos a muerte; si estamos intensos y sólidos, podremos llevarnos los tres puntos», continuó el técnico asturiano, que el pasado viernes asistió a la presentación de los nuevos uniformes del Mensajero, de la firma New Balance, en un acto que se desarrolló en la capital palmera. El partido arrancará a las 12:00 y será arbitrado por el colegiado madrileño Ignacio Bordons Romero. El Atlético Paso busca estrenarse a domicilio El estadio Romero Cuerda, de Villanueva de la Serena, será el escenario del partido que jugará hoy el Atlético Paso (11:00), correspondiente a la sexta jornada de Segunda RFEF. El equipo palmero intentará estrenar su cuenta de victorias a domicilio ante un Villanovense situado en la zona de descenso, con un punto menos que los verdinegros. Manolo Sanlúcar, entrenador del Atletico Paso, regresa a la que fue su casa. «Vuelvo a un sitio en el que fui feliz», dijo antes de apuntar que no ha ganado nunca como visitante en ese estadio. Sanlúcar destacó que ha notado una «mejora paulatina» en su equipo. «Me va gustando cada vez más», apuntó sobre un Paso que empató con el Navalcarnero en casa la jornada pasada y que cayó en Los Pajaritos en su anterior salida. Su balance es de un triunfo y tres empates. Una semana más será baja Dan Ojog. Pitará Sevillano Marín.