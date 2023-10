La Liga F se va ordenando tras un atropellado comienzo provocado por la huelga inicial de las futbolistas y el parón por los partidos internacionales. El Tenerife Costa Adeje Egatesa se sitúa en el punto de origen después de haber jugado dos encuentros, ambos en la Isla, ante el Sporting Huelva (2-0) y el Real Madrid (1-2). En realidad, el curso tuvo que haber comenzado en el campo Jesús Navas, pero no pudo ser. Ese compromiso aplazado se recupera hoy (17:00 horas).

Para el Costa Adeje será la primera oportunidad de sumar a domicilio. Para su rival, el Sevilla FC, la de puntuar. Y es que la escuadra andaluza es colista con dos derrotas en el mismo número de intentos: 1-5 con el Madrid CFF y 2-0 en el reciente partido con el Levante.

Sin el ánimo de poner excusas, Herrera contó que su equipo solo pudo realizar «una sesión y media» tras medirse el pasado domingo con el Real Madrid. «Viajamos a Sevilla con muy poco tiempo; prácticamente nada. Hemos entrenado a través del análisis y del vídeo para reforzar comportamientos y preparar el plan de partido, pero estamos con ganas de competir», aseguró el técnico.

Herrera recordó que en la UD Tenerife son «bastante exigentes con el trabajo» y advirtió de que no se conforman con la buena imagen ofrecida ante el Real Madrid. «Siempre queremos ganar o, al menos, puntuar, y no fue así. Somos conscientes de que nuestro próximo objetivo pasa por Sevilla, por competir ante un rival que trabaja my bien y siempre pone las cosas complicadas», indicó.

Dirigirá el partido la colegiada gallega Zulema González

El Costa Adeje tiene previsto regresar a casa esta noche para descansar, realizar un entrenamiento el viernes y volver a subirse a un avión el sábado, ya que el domingo visitará al Eibar (11:00 horas) en la cuarta jornada de la Liga F.