Alejandro Morales Mansito trata de defenderse. El presidente de la Federación Tinerfeña de Fútbol ha reconocido este lunes tener su "conciencia muy tranquila" en relación a sus aplausos hacia la figura de Luis Rubiales cuando ya se había desatado toda la polémica por el beso del dirigente nacional a Jenni Hermoso tras la final del Mundial. "Aplaudí el discurso económico", expresó, en una entrevista a Canal 4, en relación a lo sucedido aquel día. "¿No hay democracia aquí?", se preguntó, dejando claro que ni es "feminista, ni machista, ni nada". "Y lo he demostrado; tengo a cuatro mujeres en mi casa", aseveró.

Morales Mansito cree que las acusaciones que se han vertido sobre su persona por apoyar a Rubiales han calado en su ámbito familiar. “Tú, para denigrar a alguien, hazlo con argumentos, no utilices a sus personas cercanas", comentó el presidente de la Interinsular de Tenerife. "Mi hija y mi mujer han llorado porque no entendían qué es lo que estaban diciendo de su marido y su padre", añadió, revelando que su mujer le ha "ha pedido, por favor, que deje esto, ya que entiende que no" le "está haciendo ningún favor".

En los días en los que más arreciaban las críticas hacia su persona, Morales Mansito recuerda que estuvo "varias noches sin dormir, en el sillón y con la tele puesta", mientras se cuestionaba varios aspectos y "sin saber lo que pasaba". "¿Quién ha hecho más por el fútbol femenino que esta Junta Directiva? ¿Pero cómo se me puede acusar de que soy machista? Yo leí esas palabras y las leyeron mi familia. Eso duele", se pregunta de nuevo el dirigente isleño.

"¿No hay democracia aquí?"

También salió al paso Morales Mansito de la petición de dimisión que expresaron, en una entrevista en Radio Club Tenerife, los principales dirigentes "de un club referente como el Costa Adeje", en relación a Sergio Batista y Julio Luis Pérez. "¿Por qué piden mi dimisión? ¿Por qué aplaudí? ¿No hay democracia aquí? Yo aplaudí el discurso económico", expresó de forma contundente Mansito, que trata de desligar la parte profesional de la personal. "Si me preguntas si soy amigo de Luis Rubiales, digo que sí. Pero como yo tengo independencia le he dicho que se había equivocado y tenía que dimitir porque no estuvo bien hecho... esa es la realidad, no hay otra", añadió.

En su intervención en Canal 4 Morales Mansito dejó un último recado. "Aquí alguno se sube a la ola sin darse cuenta de que la ola al final pasa, y cuando baja la marea se le ven las miserias a todos", expresó.