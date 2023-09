El Tenerife Echeyde no pudo contener el poderío del OSCBudapest y sufrió una importante derrota por 20-11 en un encuentro en el que la diferencia entre el potencial de uno y otro conjunto hizo se dejó notar a partir del final del tercer parcial, situación que sentenció el choque. No obstante, a pesar de lo que refleja el resultado, el conjunto santacrucero no se lo puso nada fácil a los magiares, el equipo teóricamente más complicado del Grupo E de la Eurocopa, con jugadores olímpicos, con medallas europeas y con un talonario sin fin.

Los de Albert Español siguen pagando el no haber tenido una pretemporada en condiciones, lo que le está lastrando a la hora de coger un ritmo constante a los partidos. Además, todavía no termina de asimilar los mecanismos defensivos ni ofensivos para soñar con cosas mayores. A eso se le añade, también, la juventud que atesora y que cada vez que juega contra equipos curtidos se nota. Lo que sí queda meridianamente claro es que los tinerfeños van a más... hasta que el físico les acompaña, claro, tal y como se vio en liga ante el CNTerrassa y ayer frente al OSC. Al final es una cuestión de paciencia. El trío conformado por Marc Salvador y Albert Español, ambos con tres goles, y Ash Molthen con dos, fueron los jugadores destacados en el apartado ofensivo que asumieron los momentos quirúrgicos de los tinerfeños, amén del trabajo impagable de Diego Mercado y Álex Andión en los dos metros. En defensa, Ferrán Soriano y el propio Álex fueron casi inabordables, destacando como siempre Diego Malnero o Pablo Díaz. No obstante es justo decir que los chicharreros se vaciaron, aunque el resultado adverso diga la contrario ante un equipazo como el OSC Bucarest. Buen inicio El primer cuarto comenzó con un robo de los tinerfeños en defensa y 50 segundos más tarde Diego Mercado dio a conocer sus intenciones desde el boya, inaugurando el marcador. Fue rápidamente contestado por el peligroso Vigvari y segundos más tarde por el blanquiazul Ash, norteamericano que ya empieza a pasear su zurda desde el 4 (2-1, 6:17). A partir de aquí el OSC remontó el encuentro, estableciéndose un toma y daca y alternativas en el marcador en el que salió ganando por la mínima el equipo entrenado por David Bisztritsanyi (6-5).En medio destacaban los goles de Albert desde el 2, el tanto de Ferrán completamente solo y una contra bien finalizada por Marc. El segundo acto empezó con un paradón de Diego que pudo desviar una vaselina envenenada de Vigvari, aunque no pudo hacer nada ante un tiro de Salamon. En el 6:01 para el final, Marc logró de penalti recortar distancias, un 7-6 insuficiente para lo que se le venía encima. Dos tantos de los magiares pusieron inalcanzable el triunfo (10-7, uno a falta de 1’’), a pesar del acierto previo de Álex con una vaselina. En la reanudación el Tenerife Echeyde lo intentó de todas las maneras, dejando una secuencia de lo ocurrido: tiro al palo de Marc y posterior contra de Vigvari que termina en gol; réplicas de Ash y Albert y respuesta inmediata de Baksa, Toth, Salamon y Ten Broek y un 15-10 que cerraba el cuarto... y el partido, ya que el OSC se hacía inalcanzable. En el último parcial, con todo el pescado vendido el conjunto chicharrero se dejó ir, tal vez pensando que este viernes, a partir de las 18:30 horas, jugarán contra el anfitrión de la sede, el Panionios, a partir de las 18:30 horas. Al final, un resultado de 20-11 que deja buenas sensaciones.