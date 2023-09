Muy al final, cuando apenas quedaban un par de horas para dar el pistoletazo de salida a la Liga F, los clubes protagonistas del primer partido (Sevilla FC y UDG Tenerife) comunicaron que no se jugaría. La posibilidad de celebración del partido estuvo muy latente durante toda la jornada, una vez trascendió la presunta ilegalidad de la huelga convocada por los sindicatos de futbolistas, que entienden que sí la notificaron en tiempo y forma. No así los clubes, que se aferraron a tal posibilidad para anunciar la jornada con total normalidad a través de las redes de la propia liga. De hecho, la UDG anunció a mediodía que tenía la obligación de comparecer en el terreno de juego de la Ciudad Deportiva Jesús Navas, donde efectivamente se personó parte de la expedición y los técnicos, no así las protagonistas del juego.

Fueron las propias jugadoras del UDG –las que habían viajado a Sevilla– quienes tomaron la decisión final en una jornada de intenso debate interno. En su última comunicación oficial del día, la entidad que preside Sergio Batista informó de que «las futbolistas blancas han decidido no presentarse al encuentro correspondiente a la primera jornada de Liga F». «Esta resolución viene de acuerdo con la decisión de las mismas de secundar la huelga propuesta por los sindicatos, por lo que, ante esta decisión, el club muestra su apoyo y respeto ante la voluntad tomada por las jugadoras», añade el representativo. El día antes, la expedición insular había seguido adelante con el plan previsto de viaje, si bien el desacuerdo entre patronal y sindicatos era evidente. La organización se comprometía a elevar hasta los 20.000 euros anuales el salario mínimo de las jugadoras, que está anclado en los 16.000. No obstante, las futbolistas piden un incremento mayor, acorde al crecimiento de la propia liga. Parálisis de dos jornadas

La temporada de la Liga F de fútbol femenino no comenzará según lo previsto. La parálisis por huelga será de dos jornadas por lo que las futbolistas consideran «inaceptable» en alusión a la propuesta económica de la patronal, que se mostró dispuesta a fijar en la última reunión un salario mínimo de 20.000 euros. Los cinco sindicatos consideran «inaceptable la propuesta económica final de la Liga F», por lo que todos ellos siguen manteniendo «una propuesta firme respecto al salario mínimo que se tiene que aplicar» para que las futbolistas españolas «tengan unos sueldos a la altura».