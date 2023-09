Al final, salvo giro radical, hoy no hay partido contra el Sevilla FC.

Todas las futbolistas estamos luchando por algo, pero no es una cosa de los últimos días como parece. Nuestro sindicato ya le había comunicado a la Liga F que si no se llegaba a un acuerdo en el convenio colectivo iba a haber huelga. Recuerdo que nos sacamos una foto tapándonos el escudo de la Liga. Ahí ya se dijo que si no se arreglaba la situación no se jugarían las dos primeras jornadas de esta temporada. En todo este tiempo no se ha llegado a un acuerdo, y no se juega. Lo hacemos por todas nosotras, pero también por las chicas que vienen desde atrás y quieren ser futbolistas profesionales. En nuestro caso también defendemos a nuestro club, que no tiene el apoyo de uno masculino y sufre mucho más que otros en este sentido.

¿Qué se puede hacer para que haya una mejora?

Nada más. Los resultados del fútbol femenino español están ahí, los éxitos a nivel mundial también. No hay marcha atrás y tenemos que luchar por los derechos de todas. Queremos ser profesionales y seguir mejorando. Tenemos ahora mismo un convenio de 16.000 euros y queremos subirlo, pero no a 60.000. No estamos hablando de barbaridades.

Y la huelga convive con el «piquito» de Rubiales a Jenni, ¿qué le parece todo lo que ha venido después?

Ha parecido Sálvame Deluxe. Lo que pasó es mucho más grave que todos los comentarios, opiniones y lo que se sigue diciendo al respecto. Ha sido una persecución a Jenni Hermoso. Lo que ha hecho la chica en este tiempo es evitar que estén encima de ella. Me imagino su vida y tiene que ser estresante estas semanas, y no por ganar el Mundial. Solo se habla de lo otro. Son trabas que le están haciendo y me da pena porque tendría que estar disfrutando de una felicidad plena por lo que ganó. Parece que tiene la culpa ella si escuchas comentarios que son totalmente irracionales. Han intentado suavizar las cosas, pero ha ido a más y no se toman soluciones.

¿Cómo valora la llegada de Montse Tomé al banquillo de la selección y la salida de Vilda?

«Me parece que es mismo perro con diferente collar. Sinceramente, los que aplaudieron a Rubiales, van a su ritmo, y yo no estoy a favor de eso. Es verdad que luego pidieron disculpas, pero creo que tiene que haber un cambio mayor en este sentido. Han decidido que sea Montse la seleccionadora. Espero que de verdad se haya arrepentido como el comunicado y que cambie la cosa para todas las jugadoras del país.

¿Qué sentimiento le genera todo este ruido mediático alrededor del fútbol femenino?

Siento muchísima rabia porque cuando se habla del fútbol femenino se hace de cosas que empañan el trabajo que se hace cada día para ser una jugadora profesional y poder vivir de ello. Como una de las jugadoras más veteranas, muchas veces estoy cansada de siempre lo mismo. A veces esto te quita las ganas de todo. Parece que intentan desviar la atención de lo importante, que es hablar de este deporte, que hay seis jugadoras españolas nominadas al Balón de Oro, que somos campeonas del Mundo..., todo esto no te lo regala nadie. Me retiraré y seguirá igual, peleas por un lado y por otro».

Vamos a hablar de fútbol, ¿cómo ha ido la pretemporada?

No ha sido fácil para mí porque tengo molestias en un tobillo. Las arrastro de la temporada pasada por dos golpes. No he podido hacer trabajo con impacto, pero tengo que ir poco a poco, para no volver al principio del todo en la recuperación. Estoy dos o tres puntos por debajo de mis compañeras, pero con lo exigente que soy volveré a estar a tope.

Y al equipo, ¿cómo lo ve?

Muy bien, ha hecho una gran pretemporada. Hay confianza y el parón nos ha venido mal, porque estoy segura de que íbamos a competir bien ante el Sevilla y podíamos traernos los tres puntos.