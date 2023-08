«Luis Rubiales ha sido el gran enemigo del fútbol femenino»

Luis Rubiales contó hasta el momento de su caída con el apoyo de Alejandro Morales Mansito, presidente de la Federación Tinerfeña de Fútbol (FIFT). Según han publicado varios medios de comunicación, el ya inhabilitado dirigente nacional le preguntó en la mañana del viernes en privado si podía contar con su respaldo, a lo que Mansito respondió afirmativamente.

La Federación Interinsular de Tenerife, en la que recae en estos momentos la presidencia regional, estuvo representada en Madrid por su máximo dirigente, así como por Rayco Jara, secretario general; y Giover Alegre, vicesecretario. A todos ellos pudo vérseles aplaudiendo la alocución de Rubiales. Ayer, Mansito tenía previsto hablar con su sucesor, Pedro Rocha, para así intercambiar opiniones sobre el proceso sucesorio. Por lo pronto, la RFEF ha eliminado de su web el comunicado emitido contra Jenni Hermoso.

¿Qué sintió mientras escuchó el viernes la alocución de Luis Rubiales?

Sentí impotencia. Personalmente, no me gustó nada su discurso ante la asamblea. La verdad es que te quedas un poco estupefacto. La gente del fútbol quizá no conoce a este señor, pero nosotros podemos hablar con propiedad: le hemos sufrido durante los últimos cinco años y no nos sorprende para nada lo que ha hecho. Por eso precisamente hemos actuado en consecuencia y en coherencia, también con responsabilidad, con un comunicado enérgico que critica sus conductas. Somos un equipo femenino, que lucha por la igualdad y que abandera valores que están muy lejos de los que demuestra el señor Rubiales. No había otro camino que la reprobación.

Cuenta usted que ya habían percibido comportamientos poco edificantes por parte de Rubiales. ¿Cuáles son estos hechos a los que se refiere?

Cada uno pone los calificativos que quiera. Nosotros podemos hablar con hechos. Rubiales en concreto con el fútbol femenino ha sido acoso y derribo. No es nuevo; él es nuestro gran enemigo, lo mismo que su Real Federación Española. Lo he dicho en todos los foros y todos los medios; no es un discurso ventajista. Él presumía el otro día de que le ha dado mucho dinero al fútbol femenino. Es mentira. A nosotros no nos ha dado; nos ha quitado. Y cuando hemos ido a quejarnos de los costes, su respuesta ha sido: ¿Pero no querían igualdad? ¿No querían ser profesionales? Pues ahí lo tienen. La ponderación, la voluntad de acuerdo, la capacidad para el consenso... no han estado nunca entre sus principales virtudes, más bien al contrario.

¿Y qué esperan que ocurra en las próximas horas?

Ya ha actuado la FIFA, la Fiscalía y lo ha hecho el Gobierno de España. En este sentido, debe actuar la Audiencia Nacional porque es un delito contra españoles en el extranjero (la final fue Australia). El proceso será el que establezca las sanciones, pero el sentir popular y el clamor nacional es contundente. Las personas normales no entendemos ese tipo de conductas y comportamientos, de ahí que Rubiales esté recibiendo el rechazo de todo un país. Ese es el mejor veredicto. Yo espero y deseo, por el bien del fútbol, es que esto se resuelva cuanto antes. Hemos logrado un hito histórico, un Mundial, que no puede dejar de tener la relevancia y la visibilidad que merece. Lo que no puede ser es que el señor Rubiales, de bote pronto, vaya y le asigne medio millón de euros de sueldo a Vilda en un discurso de asamblea. Eso no es ético, ni correcto, tampoco es legal.

¿Y qué le sugiere que la Federación Tinerfeña le mantenga su apoyo a Rubiales incluso ahora que ha sido inhabilitado por la FIFA?

Yo felicité personalmente el viernes al señor Arencibia, que ha dimitido como vocal de la Española. Desgraciadamente no he podido hacer lo mismo con mi presidente, el de la Tinerfeña. Ha tomado una decisión que no comparto. Yo como Sergio Batista; y el club como entidad perteneciente a la máxima categoría del fútbol, no podemos ni apoyar, ni secundar ni participar de esta decisión lamentable. A este respecto esperamos una explicación del señor Mansito: ¿Por qué apoya a don Luis Rubiales?

Morales Mansito aún le respalda